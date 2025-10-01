Nie ma wątpliwości, że to ogłoszenie podkreśla stale rosnące zaangażowanie UE w militarne wsparcie dla Kijowa. To jeden z najważniejszych elementów tarczy ochronnej przed rosyjską agresją. Unia Europejska intensyfikuje pomoc dla Ukrainy, ponieważ rosyjska wojna hybrydowa z krajami NATO ostatnimi dniami nasila się.

Podczas nieformalnego spotkania liderów UE w duńskiej stolicy, von der Leyen podkreśliła konieczność zwiększenia dostaw sprzętu wojskowego, w tym zaawansowanych technologii dronowych, które odgrywają kluczową rolę w nowoczesnej wojnie. Środki te mają pozwolić Ukrainie na skalowanie produkcji, co jest odpowiedzią na rosnące potrzeby frontu. Jak zaznaczyła przewodnicząca, ta transza to nie tylko finanse, ale symbol solidarności, która ma zniechęcić agresora i wzmocnić pozycję negocjacyjną Kijowa.

„Jeśli chodzi o Ukrainę, jeśli wszyscy zgadzamy się, że Ukraina jest naszą pierwszą linią obrony, musimy zwiększyć wsparcie militarne dla tego kraju. Właśnie dlatego przeznaczamy dziś dla Ukrainy 4 miliardy euro” – powiedziała von der Leyen.

Miliardy euro na obronę Ukrainy i Polski

Najnowsza pomoc UE dla Ukrainy to część większej inicjatywy G7 o nazwie Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), która wykorzystuje zyski z zamrożonych aktywów rosyjskich do udzielania pożyczek Ukrainie. Program ten, wart łącznie do 50 miliardów dolarów, już przyniósł Kijowowi blisko 28 miliardów dolarów w latach 2024-2025 od krajów G7 i UE.

Pomoc dla Ukrainy z zamrożonych rosyjskich aktywów

Mechanizm ten pozwala na obejście bezpośredniego konfiskowania aktywów, skupiając się na ich dochodach, co minimalizuje ryzyka prawne. Eksperci wskazują, że taki model finansowania może stać się wzorem dla przyszłych sankcji międzynarodowych, jednocześnie wspierając odbudowę ukraińskiej gospodarki.

Znaczenie inwestycji w drony wykracza poza bieżące potrzeby wojskowe, wpływając na innowacje technologiczne w Europie. Ukraina, dzięki doświadczeniom z pola bitwy, stała się liderem w rozwoju tanich i skutecznych bezzałogowców, co przyciąga uwagę unijnych producentów. Dzięki temu, kraje Sojuszu będą mogły zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

Ukraińcy będą mogli strącać rosyjskie bezzałogowce za pomocą dronów

Von der Leyen zasugerowała, że te fundusze pomogą w integracji ukraińskich rozwiązań z europejskimi standardami, potencjalnie tworząc nowe łańcuchy dostaw. To podejście nie tylko wzmacnia obronę, ale też stymuluje gospodarkę, tworząc miejsca pracy w sektorze high-tech.

Nie można tutaj nie wspomnieć, że ostatnia transza pomocy finansowej została ogłoszona zaledwie 10 września i wynosiła 1 miliard euro. Przyszłe plany obejmują dalsze wykorzystanie zamrożonych aktywów, co może przyspieszyć odbudowę infrastruktury w Ukrainie. Liderzy UE dyskutują też o reparacjach z Rosji, co mogłoby uzupełnić program ERA. Ostatecznie, te kroki mają na celu nie tylko przetrwanie Ukrainy, ale budowę silniejszej, zjednoczonej Europy w obliczu globalnych wyzwań.

