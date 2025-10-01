Spis treści: Księżyc w perygeum, czyli co to jest Superksiężyc? Kiedy wypada pełnia Księżyca w październiku? Jak fotografować Superksiężyc?

Księżyc w perygeum, czyli co to jest Superksiężyc?

Najprościej rzecz ujmując, Superksiężyc to pełnia Księżyca, gdy ten znajduje się bardzo blisko Ziemi, w tzw. perygeum. Orbita Księżyca wokół Ziemi nie jest idealnie kołowa, lecz eliptyczna. Oznacza to, że co pewien czas Księżyc znajduje się bliżej (perygeum), a innym razem dalej (apogeum) od naszej planety.

Jeśli pełnia występuje, gdy Księżyc jest akurat w perygeum (lub bardzo blisko niego), wtedy mówimy o Superksiężycu. Srebrny Glob wydaje się wtedy o 14 proc. większy i o 30 proc. jaśniejszy niż typowa pełnia. Jeśli do tego na niebie pojawią się pojedyncze chmury, które będą go częściowo zakrywały, efekt będzie niezwykle spektakularny. Dobrze zrobione w takim momencie zdjęcia pełni będą wyglądały jak scenografia horroru.

Kiedy wypada pełnia Księżyca w październiku?

Najbliższa pełnia, która będzie kwalifikować się jako Superksiężyc, wystąpi 7 października 2025 roku. Zjawisko to będzie najlepiej widoczne około godziny 3:47 GMT. Nasz satelita znajdzie się wtedy w odległości 361 608 km od Ziemi. Warto też dodać, że pełnia trwa przez kilka godzin. Kulminacyjny moment (gdy Księżyc jest dokładnie "pełny") będzie jednym z punktów czasowych, ale zjawisko będziemy mogli obserwować przez całą noc i w dniach sąsiadujących.

W tym roku oprócz październikowej pełni, jeszcze dwa razy będziemy mieli okazję podziwiać Superksiężyc. 5 listopada nasz satelita będzie się znajdował w najbliższej odległości od Ziemi (357 218 km. Kolejny taki efekt wydarzy się na niebie 4 grudnia, kiedy Srebrny Glob zbliży się do naszej planety na dystans 357 591 km. Będzie to ostatni Superksiężyc w tym roku.

Różnice między Superksiężycem a pełnią w apogeum. NASA NASA

Jak fotografować Superksiężyc?

Superksiężyc to doskonały moment, by sprawdzić możliwości swojego sprzętu fotograficznego. Nawet smartfon poradzi sobie z tym zadaniem, o ile skorzystasz z odpowiednich ustawień i trików. Najważniejsze jest użycie trybu manualnego lub półmanualnego, dzięki któremu można kontrolować parametry zdjęcia. Warto ustawić niską czułość ISO, krótki czas migawki i zadbać o stabilizację obrazu, najlepiej przy pomocy statywu. Autofocus bywa zawodny, dlatego lepiej przestawić ostrość na tryb ręczny.

Na jakość fotografii wpływa też kompozycja. Księżyc uchwycony samotnie na czarnym tle może wydawać się nieco nudny, dlatego warto dodać w kadrze elementy krajobrazu. Drzewa, budynki czy góry wprowadzą tu nieco dynamiki. Efekt będzie szczególnie widowiskowy tuż po wschodzie lub tuż przed zachodem Księżyca, gdy znajduje się on nisko nad horyzontem i wydaje się większy dzięki złudzeniu optycznemu.

Nowoczesne smartfony oferują dodatkowe możliwości, jak zapis w formacie RAW, co pozwala na późniejszą edycję zdjęcia i wydobycie większej ilości szczegółów. Obróbka kontrastu, korekta świateł i cieni, czy kadrowanie mogą sprawić, że uchwycony Superksiężyc stanie się naprawdę imponującym kadrem.