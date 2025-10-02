Microsoft to jeden z największych gigantów technologicznych na świecie. W tym roku firma obchodzi 50. urodziny. Wiemy, że z okazji okrągłego jubileuszu przygotowano różne niespodzianki. Wśród nich jest nietypowy gadżet i są to crocsy z motywem z Windows XP, o których pierwsze informacje pojawiły się w sierpniu. Produkt rzeczywiście istnieje.

Crocsy z Windows XP istnieją i można je wygrać

Gigant z Redmond rzeczywiście stworzył taki produkt i nie były to wyłącznie plotki. Jego oficjalna nazwa to "Microsoft Limited Edition Crocs Bundle" i są to crocsy z motywami z systemu operacyjnego z Windows XP sprzed ponad dwóch dekad.

W ramach obchodów 50. rocznicy Microsoftu wprowadzamy na rynek limitowaną edycję Crocs Bundle, która zawiera nostalgiczne nawiązania, takie jak crocsy inspirowane systemem Windows XP, personalizowane zawieszki Jibbitz oraz plecak ze sznurkiem z motywem Bliss

Zestaw jest więc ciekawy i stanowi nie lada gratkę dla fanów Microsoftu. Wiemy, że pracownicy firmy mogli zamawiać gadżet w cenie 80 dolarów, ale czy będzie on dostępny w regularnej sprzedaży? To jest mało prawdopodobne, ale przygotowano specjalny konkurs na Instagramie, gdzie będzie można spróbować go wygrać. Co trzeba zrobić?

Zabawa przeznaczona jest dla użytkowników, którzy mają co najmniej 18 lat. Zasady są proste. Wystarczy tylko polubić powyższy post i skomentować go z hashtagiem #MicrosoftCrocSweepstakes. Konkurs potrwa do 7 października.

Microsoft obchodzi w tym roku 50. urodziny

Wspomniane crocsy z motywem Windows XP to tylko część atrakcji, które Microsoft przygotował na ten rok z okazji okrągłej rocznicy powstania. Gigant z Redmond obchodzi w 2025 r. 50. urodziny.

Wcześniej w tym roku zorganizowano specjalne wydarzenie z Copilotem w roli głównej czy wprowadzono specjalną wersję komputera Surface Laptop. Natomiast dla właścicieli użytkowników konsoli Xbox przygotowano specjalne, dynamiczne motywy.

Microsoft to firma, która została powołana do życia w kwietniu 1975 r. Jej założycielami byli Bill Gates oraz Paul Allen. Pierwszym produktem, który odniósł sukces, był DOS. Dziesięć lat po powstaniu spółki odbyła się premiera systemu operacyjnego Windows 1.0. Wtedy jeszcze nakładki graficznej na MS-DOS.

