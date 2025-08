Microsoft stworzył crocsy z motywem Windows XP. To nie żart.

Microsoft to firma, która powstała w kwietniu 1975 r. i w tym roku obchodzi 50. urodziny. Gigant z Redmond świętuje to na różne sposoby i niektóre z pomysłów z pewnością są co najmniej nietypowe. Co by nie powiedzieć, że wręcz dziwne. Do nich z pewnością zaliczają się specjalne crocsy z motywem Windows XP, o których informacje uzyskał Tom Warren z The Verge.