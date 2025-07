Windows 10 zdetronizowany. Nie jest już najpopularniejszym systemem.

Windows 10 w tym roku obchodzi 10. urodziny i przez lata był najpopularniejszym systemem operacyjnym Microsoftu (z podziałem na wersje). Młodszy Windows 11 długo go gonił i potrzebował na uzyskanie tej samej popularności kilku lat. Moment ten nastał i doszło do zmiany lidera.

Najnowsze dane udostępnione przez Stat Counter nie pozostawiają złudzeń. Windows 11 po prawie czterech latach od debiutu w końcu zdołał zdetronizować "starszego brata". Udział najnowszych okienek Microsoftu wzrósł w czerwcu 2025 r. do 52 proc . Natomiast Windows 10 stracił i teraz ma 44,59 proc .

Dotyczy to wszystkich komputerów na świecie, co monitoruje Stat Counter od lat. W przypadku wybranych grup użytkowników Windows 11 zyskał miano lidera już wcześniej. Dla przykładu ostatnie okienka Microsoftu stały się najpopularniejszą wersją wśród graczy we wrześniu 2024 r.