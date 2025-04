Hawaiian Quintette - Aloha ‘Oe (1913)

Brother Bones & His Shadows - Sweet Georgia Brown (1949)

Roy Rogers and Dale Evans - Happy Trails (1952)

Chuck Thompson - Radio Broadcast of Game 7 of the 1960 World Series (1960)

Harry Urata Field Recordings (1960-1980)

Don Rickles - Hello Dummy! (1968)

Chicago - Chicago Transit Authority (1969)

Miles Davis - Bitches Brew (1970)

Charley Pride - Kiss an Angel Good Mornin’ (1971)

Helen Reddy - I Am Woman (1972)

Vicente Fernandez - El Rey (1973)

Elton John - Goodbye Yellow Brick Road (1973)

Freddy Fender - Before the Next Teardrop Falls (1975)

Thelma Houston & Pressure Cooker - I’ve Got the Music in Me (1975)

Keith Jarrett - The Koln Concert (1975)

Steve Miller Band - Fly Like an Eagle (1976)

Nimrod Workman Collection (1973-1994)

Tracy Chapman - Tracy Chapman (1988)

Mary J. Blige - My Life (1994)

Brian Eno - Microsoft Windows Reboot Chime (1995)

Celine Dion - My Heart Will Go On (1997)

Chanticleer - Our American Journey (2002)

Amy Winehouse - Back to Black (2006)