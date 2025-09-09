Kilka dni temu szybki internet satelitarny pojawił się na pokładzie dwóch Embraerów 190 oraz dwóch Airbusów A220, obsługujących loty Air France w Europie. W tym tygodniu dołącza do nich Airbus A350 - pierwszy samolot dalekodystansowy z tą usługą.

Szybkie połączenie internetowe, o wysokiej przepustowości i niskich opóźnieniach, dla floty Air France zapewnił Starlink.

Jak skorzystać z internetu w samolocie za darmo?

Z pokładowego internetu można korzystać na własnych smartfonach, tabletach i laptopach, a każdy pasażer może podłączyć kilka urządzeń jednocześnie.

Warunkiem darmowego dostępu jest uczestnictwo we Flying Blue - programie lojalnościowym Grupy Air France-KLM, a korzystanie z pokładowego Wi-Fi wymaga zalogowania się do osobistego konta w programie.

Co ważne, osoby, które nie posiadają jeszcze członkostwa, mogą bezpłatnie zapisać się Flying Blue będąc już w samolocie, za pomocą kilku kliknięć.

Dzięki szybkiemu Wi-Fi pasażerowie mogą podczas lotu pozostawać w kontakcie z bliskimi, śledzić wiadomości w czasie rzeczywistym, oglądać filmy i seriale w streamingu, a także grać w gry online.

W okresie przejściowym - do momentu włączenia Starlinka w całej flocie Air France (co ma nastąpić do końca 2026 roku) - w części samolotów, przewoźnik będzie nadal oferował internet w oparciu o bieżące rozwiązanie "Air France Connect". Dotychczasowa oferta oferuje jednak bezpłatne (pakiet Message do komunikatorów) i płatne rozwiązania (pakiet Surf i Stream - do poczty, przeglądania stron czy streamingu).

Jakie linie lotnicze oferują internet Starlink w samolotach?

Oprócz Air France internet Starlink w samolotach w Europie mają jeszcze w tym roku zaoferować linie air Baltic (nie wiadomo, czy dostęp będzie bezpłatny) oraz skandynawski SAS (zapowiedziano, że nie będą pobierane opłaty)

Na świecie Starlink jest lub wkrótce będzie dostępny na pokładach United Airlines, WestJet, Hawaiian Airlines i Qatar Airways. Rozwiązanie ma testować Air New Zealand.

