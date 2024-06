Spis treści: 01 Co zrobić, aby na pokładzie samolotu mieć dostęp do internetu?

Co zrobić, aby na pokładzie samolotu mieć dostęp do internetu?

Aby skorzystać z internetu na pokładzie samolotu, w pierwszej kolejności pasażer powinien sprawdzić, czy dana linia lotnicza ma taką usługę w swojej ofercie. Można to zrobić na stronie internetowej przewoźnika albo upewnić się na infolinii.

W przypadku linii lotniczych, które mają w swojej ofercie internet i Wi-Fi, podczas lotu wymagana będzie aktywacja usługi. Proces ten sprowadzać się będzie do połączenia telefonu, laptopa czy tabletu z Wi-Fi przewoźnika. Po połączeniu strona poprosi nas o zalogowanie oraz ewentualne uiszczenie opłaty.

Linie lotnicze, które mają w swoich ofertach usługę Wi-Fi, oferują różne pakiety internetowe, które dostosować można względem swoich potrzeb. Cena zależy od tego, co chcesz robić - czy będzie to dostęp do komunikatorów, przeglądanie stron internetowych i korzystanie z Facebooka, czy streaming i oglądanie seriali Netflix online.

Trzeba też pamiętać, że nie każda dostępność Wi-Fi uzależniona może być zarówno od modelu samolotu, jaki i samej trasy.

Jak działa internet w samolocie?

Technologia, która umożliwia w samolocie dostęp do internetu jest dość zaawansowana, a ponadto opiera się ona na dwóch filarach, jakimi są łączność z naziemnymi stacjami bazowymi oraz łączność satelitarna.

Łączność satelitarna jest najbardziej powszechna na trasach międzynarodowych oraz nad oceanami, gdzie nie ma możliwości korzystania z naziemnych stacji bazowych. Jest to sytuacja, w której samolot komunikuje się bezpośrednio z satelitami, które krążą wokół Ziemi.

Natomiast łączność z naziemnymi stacjami bazowymi stosowana jest najczęściej na trasach krajowych oraz w obrębie kontynentów, gdzie samolot leci nad terenami zamieszkałymi. Samoloty wyposażone w tę technologię łączą się z siecią poprzez specjalne anteny, które komunikują się z siecią naziemnych stacji bazowych, podobnie jak w przypadku telefonii komórkowej.

Zarówno łączność z naziemnymi stacjami bazowymi, jak i łączność satelitarna posiadają swoje wady i zalety, a efektywność poszczególnych systemów zależna jest od wielu czynników, do których należą między innymi pogoda, technologia używana przez przewoźnika, czy położenie geograficzne.

Czy w samolocie działa internet Starlink?

Tak, niektóre linie lotnicze podpisały umowy ze SpaceX. Połączenie Wi-Fi od Starlink (z prędkością 500 Mb/s) do końca 2024 roku będzie dostępne w trzech samolotach Qatar Airways, a cała flota zostanie dostosowana do sieci w ciągu dwóch lat.

Umowę w tej sprawie podpisała też europejska linia Air Baltic.

Szybka sieć Starlink działa już także na pokładach Hawaiian Airlines, testuje ją również Air New Zealand.

Ile kosztuje internet w samolocie?

Opłata za dostęp do internetu w samolocie może być zależna od wielu czynników. Może ona różnić się w zależności od linii lotniczej, trasy lotu, czy wybranego pakietu internetu.

Istnieją linie lotnicze, które oferują swoim pasażerom bezpłatny dostęp do internetu, jest to zazwyczaj pakiet, który oferuje wyłącznie podstawowe funkcje, takie jak przeglądanie stron internetowych, czy też korzystanie z portali społecznościowych. Pełen dostęp do internetu, w tym takie funkcje jak możliwość streamingu są zazwyczaj dodatkowo płatne.

Ceny za dostęp do internetu na pokładzie samolotu mogą się wahać od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za godzinę.

Liderem wśród przewoźników, który oferuje szeroką gamę pakietów internetowych jest niemiecki przewoźnik narodowy - Lufthansa. Sieć internetowa dostępna jest także na pokładach Air France, KLM, British Airways, Emirates czy Turkish Airlines.

Dopiero w 2026 roku internet ma być dostępny w odnowionych kabinach Dreamlinerów Polskich Linii Lotniczych LOT.

Internet Wi-Fi nie jest z kolei dostępne na pokładach samolotów Ryanair i Wizzair, choć ta druga linia testowała kilka lat temu opcję Wi-Fi Lite. Sieć nie jest też dostępna na pokładach przewoźnika czarterowego Enter Air.