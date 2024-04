Spis treści: 01 Jaki bagaż do samolotu?

02 Jaka walizka do samolotu?

03 Czym się różni bagaż podręczny od rejestrowanego?

04 Czy walizka kabinowa to bagaż podręczny?

05 Bagaż rejestrowany. Jaka walizka do samolotu?

06 Bagaż podręczny czy walizka rejestrowana. Co wybrać?

Jaki bagaż do samolotu?

Jedną z najważniejszych rzeczy, o których musimy wiedzieć przed wylotem jest to, jaki bagaż można zabrać do samolotu. Linie lotnicze różnią się m.in. tym, jaki bagaż jest dostępny w danej taryfie. Dla przykładu, tanie linie lotnicze (np. Wizzair czy Ryanair) pozwalają pasażerom na wzięcie jedynie małego przedmiotu osobistego. W podstawowej taryfie Lufthansa czy LOT dają nam nie tylko miejsce na przedmiot osobisty, ale również walizkę kabinową. Z kolei Turkish Airlines w przypadku długich tras pozwoli na zabranie dwóch walizek rejestrowanych.

Skąd mamy wiedzieć, jaka walizka do samolotu będzie odpowiednia, skoro przewoźnicy mają różne zasady? Informacja o dopuszczalnym limicie bagaży, ich wymiarach i wadze będą podane podczas kupowania biletu, jak również w podsumowaniu naszej podróży. Warto upewnić się, że na lotnisko pojedziemy z właściwym plecakiem czy torbą. Nadmiarowy bagaż wiąże się z koniecznością uiszczenia dodatkowej i niemałej dopłaty.

Jaka walizka do samolotu?

Linie lotnicze różnią się nie tylko rodzajem bagażu dostępnego w danej taryfie, ale również rozmiarami walizek, które możemy zabrać na pokład. Choć z reguły wymiary walizek do samolotu są podobne, to warto upewnić się, że nasza ich nie przekracza. Za duża walizka kabinowa w samolocie może oznaczać konieczność nadania jej jako bagaż rejestrowany - a to będzie bardzo drogie.

To samo tyczy się wagi walizek. Walizka kabinowa może mieć różną wagę - czasami do 8 kg, w innych przypadkach bez limitów i liczą się tylko wymiary. Co innego w przypadku walizki rejestrowanej. Ta jest ważona na stanowisku check-in, a każdy kilogram nadbagażu to ryzyko sporej dopłaty.

Czym się różni bagaż podręczny od rejestrowanego?

Bagaż podręczny to ten, który zabieramy ze sobą na pokład samolotu i przechodzi z nami kontrolę bezpieczeństwa. Jest to przedmiot osobisty (np. niewielki plecak lub torebka), a także walizka kabinowa, czyli mała walizka mieszcząca się w schowku nad głowami. Niektóre linie (np. LOT) pozwalają nam zabrać taki zestaw w podstawowej cenie biletu. U innych przewoźników (np. Ryanair) walizka kabinowa kosztuje dodatkowo. Czy bagaż podręczny jest w cenie biletu? To zależy od przewoźnika. W przypadku linii Legacy (Lufhtansa, LOT, British Airways i wielu podobnych) z reguły tak. Niskokosztowe linie zrezygnowały z bezpłatnej walizki kabinowej.

Bagaż rejestrowany, czyli z reguły większa walizka to ta, którą pozostawiamy na stanowisku odprawy. Jest ona ważona, odpowiednio oznaczana przez pracownika linii lotniczych i następnie jest pakowana do luku bagażowego w samolocie. Musimy pamiętać, aby nie przechowywać w niej żadnej elektroniki. Z drugiej strony, to właśnie w tej walizce możemy przewozić np. napoje, które normalnie zostałyby nam zabrane podczas kontroli bezpieczeństwa. Walizka rejestrowana to świetny wybór na dłuższy urlop.

Czy walizka kabinowa to bagaż podręczny?

Jak sama nazwa wskazuje, bagaż podręczny to ten zabierany przez nas na pokład samolotu. Oznacza to, ze niewielka walizka kabinowa również jest bagażem podręcznym. Warto jednak pamiętać, że walizka kabinowa to nie przedmiot osobisty. Walizkę schowamy do schowka nad głową, podczas gdy miejsce przedmiotu osobistego jest pod fotelem przed nami.

Co można spakować do walizki podręcznej? Zasady są takie same, jak w przypadku przedmiotu osobistego i wszystkich rzeczy, które zabieramy na swoje miejsce w samolocie. Możemy w niej mieć elektronikę, ubrania, książki, leki czy podobne przedmioty. Nie możemy spakować do niej płynów, bo na większości lotnisk obowiązuje limit do 100 ml na jedno opakowanie. Pamiątkowe wino czy butelka wody odpada - no chyba, że kupimy ją po przejściu kontroli bezpieczeństwa.

To się jednak powoli zmienia, a coraz więcej lotnisk rezygnuje z limitu płynów w bagażu podręcznym. Dzieje się to za sprawą nowoczesnych skanerów, które wkrótce pojawią się również w Polsce.

Bagaż rejestrowany. Jaka walizka do samolotu?

Podobnie jak w przypadku wymiarów bagażu podręcznego, tak i walizka rejestrowana musi spełniać wymiary i wagę podaną przez przewoźnika. Te są jednak znacznie mneij restrykcyjne, dzięki czemu bez trudu nadamy jako rejestrowaną walizkę, która spełnia wymogi kabinowej. Ostatecznie jednak walizka rejestrowana jest większa. Jakie wymiary musi spełniać? Te różnią się zależnie od tego, którymi liniami lotniczymi będziemy lecieć.

Należy również zwrócić uwagę na wagę walizki. Często limit wynosi 20 lub 23 kilogramy, choć zdarzają się i wyższe granice. Ostatecznie jest to waga, której nie powinniśmy przekraczać. Opłata za nadbagaż może być spora i sięgać łącznie nawet kilkudziesięciu euro.

Bagaż podręczny czy walizka rejestrowana. Co wybrać?

Jaki bagaż zabrać do samolotu? Jeżeli nasz bilet pozwala na zabranie bagażu podręcznego i walizki rejestrowanej, to nie ma się nad czym zastanawiać. W takiej sytuacji warto zabrać rzeczy, które będą potrzebne i zapewnią nam komfort podczas pobytu w danym miejscu. Co jednak, gdy zastanawiamy się nad dopłatą do walizki rejestrowanej lub nawet i kabinowej?

To zależy od zasobności naszego portfela, potrzeb czy długości wyjazdu. Kilkudniowy wypad do innego miasta można bez trudu odbyć z przedmiotem osobistym. W plecaku zmieścimy najpotrzebniejsze rzeczy, jak ubrania, a przy okazji zaoszczędzimy sporo pieniędzy. Walizka kabinowa da nam komfort spakowania większej ilości ubrać, dodatków (np. aparatu czy laptopa) i nada się na dłuższy wypad. Walizka rejestrowana jest najdroższa, ale pozwala na zabranie większej ilości ubrań i płynów.