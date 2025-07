Armia USA rozpędziła samolot do 11 tysięcy km/h. Nagranie budzi podziw

Armia Stanów Zjednoczonych dokonała niesamowitego wyczynu. Inżynierowie rozpędzili bezzałogowy samolot hipersoniczny X-43A do zawrotnej prędkości aż 11 300 km/h, czyniąc go najszybszym w historii świata. Co prawda miało to miejsce 21 lat temu, jednak dziś na bazie tego testu powstają hipersoniczne pociski z bronią jądrową.