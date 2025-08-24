CalBot to w rzeczywistości cząsteczki tlenku żelaza o średnicy 400 nanometrów, wzbogacone specjalnym bioceramicznym materiałem na bazie wapnia i krzemionki. Po naniesieniu na powierzchnię zęba, zewnętrzne pole magnetyczne kieruje je w głąb mikroskopijnych kanalików zwanych kanalikami zębinowymi - każdy z nich biegnie przez warstwę zębiny bezpośrednio do zakończeń nerwowych w miazdze zęba.

Koniec z nadwrażliwością zębów

W zdrowym zębie kanaliki te są zabezpieczone przez szkliwo, które chroni je przed działaniem substancji z otoczenia jamy ustnej. Gdy szkliwo zostaje uszkodzone lub starte, gorące, zimne, słodkie lub kwaśne produkty dostają się do kanalików, powodując ruch płynu wewnątrz i wywołując ból w zakończeniach nerwowych.

Mikroskopowe zdjęcia nanorobotów CalBot wewnątrz zębiny Shanmukh Peddi, Debayan Dasgupta domena publiczna

Nanoboty zamiast pasty do zębów

Dotychczas sposobem na walkę z problemem były pasty do zębów, ale działają one jedynie doraźnie, łagodząc objawy na krótki czas. CalBoty tworzą natomiast w kanalikach biokompatybilną "zaprawę" o długości 300-500 mikrometrów, która pełni funkcję podobną do szkliwa, skutecznie blokując wnikanie substancji drażniących.

Pierwsze eksperymenty przeprowadzono na zębach ludzkich usuniętych z powodów klinicznych. Po zaledwie 20 minutach ekspozycji na pole magnetyczne, CalBoty utworzyły głębokie i trwałe zatyczki w odsłoniętych kanaliki. Kolejne testy na myszach wykazały, że zwierzęta z wywołaną nadwrażliwością zębów zaczęły chętnie pić zimną wodę, której wcześniej unikały.

To przekonujący przykład tego, co nanorobotyka może osiągnąć i jak może wpłynąć na przyszłość opieki zdrowotnej. Jesteśmy podekscytowani możliwością wprowadzenia tej technologii do klinicznego zastosowania

Technologia CalBot jest obecnie komercjalizowana przez spółkę spin-off Theranautilus, a wyniki badań opisano w artykule opublikowanym w czasopiśmie Advanced Science.

