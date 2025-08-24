Nadwrażliwość zębów można leczyć. Wystarczy wpuścić do jamy ustnej roboty
Nadwrażliwość zębów to częsty problem, który dotyka miliony osób na całym świecie, powodując ból przy spożywaniu gorących, zimnych, słodkich czy kwaśnych potraw i napojów. Naukowcy Indian Institute of Science opracowali jednak innowacyjne rozwiązanie w postaci nanorobotów CalBot, które mają za zadanie na stałe zamknąć mikrotunele w zębach i przynieść ulgę pacjentom.
CalBot to w rzeczywistości cząsteczki tlenku żelaza o średnicy 400 nanometrów, wzbogacone specjalnym bioceramicznym materiałem na bazie wapnia i krzemionki. Po naniesieniu na powierzchnię zęba, zewnętrzne pole magnetyczne kieruje je w głąb mikroskopijnych kanalików zwanych kanalikami zębinowymi - każdy z nich biegnie przez warstwę zębiny bezpośrednio do zakończeń nerwowych w miazdze zęba.
Koniec z nadwrażliwością zębów
W zdrowym zębie kanaliki te są zabezpieczone przez szkliwo, które chroni je przed działaniem substancji z otoczenia jamy ustnej. Gdy szkliwo zostaje uszkodzone lub starte, gorące, zimne, słodkie lub kwaśne produkty dostają się do kanalików, powodując ruch płynu wewnątrz i wywołując ból w zakończeniach nerwowych.
Nanoboty zamiast pasty do zębów
Dotychczas sposobem na walkę z problemem były pasty do zębów, ale działają one jedynie doraźnie, łagodząc objawy na krótki czas. CalBoty tworzą natomiast w kanalikach biokompatybilną "zaprawę" o długości 300-500 mikrometrów, która pełni funkcję podobną do szkliwa, skutecznie blokując wnikanie substancji drażniących.
Pierwsze eksperymenty przeprowadzono na zębach ludzkich usuniętych z powodów klinicznych. Po zaledwie 20 minutach ekspozycji na pole magnetyczne, CalBoty utworzyły głębokie i trwałe zatyczki w odsłoniętych kanaliki. Kolejne testy na myszach wykazały, że zwierzęta z wywołaną nadwrażliwością zębów zaczęły chętnie pić zimną wodę, której wcześniej unikały.
To przekonujący przykład tego, co nanorobotyka może osiągnąć i jak może wpłynąć na przyszłość opieki zdrowotnej. Jesteśmy podekscytowani możliwością wprowadzenia tej technologii do klinicznego zastosowania
Technologia CalBot jest obecnie komercjalizowana przez spółkę spin-off Theranautilus, a wyniki badań opisano w artykule opublikowanym w czasopiśmie Advanced Science.