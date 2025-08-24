Innowacja dzieje się na naszych oczach

W piątek w mieście Jieyang, we wschodniej części prowincji Guangdong, nowoczesna przemysłowa instalacja do głębokiego krakingu mieszanych odpadów tworzyw sztucznych rozpoczęła produkcję próbną, promując zielony rozwój przemysłu chemicznego. Fabryka ma przetwarzać 200 000 ton plastiku rocznie, a częścią innowacji jest jednoetapowa obróbka chemiczna bez konieczności sortowania tworzyw sztucznych niższej jakości.

Wang Shaole, zastępca sekretarza partii w mieście Jieyang, powiedział, że w projekcie zastosowano pierwszą na świecie technologię recyklingu chemicznego i pierwszy na świecie zintegrowany sprzęt.

- Dzięki głębokiemu krakingowi katalitycznemu mieszane tworzywa sztuczne o niskiej wartości są bezpośrednio przekształcane w surowce chemiczne o wysokiej wartości dodanej w jednoetapowym procesie, który skutecznie rozwiąże problem zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi i pozwoli na osiągnięcie wysokiej wartości recyklingu i utylizacji - powiedział Wang.

Oświadczył również, że rząd w pełni popiera nowatorski projekt i planuje wspierać go w kolejnych fazach, aby poddać recyklingowi ponad trzy miliony ton odpadów plastikowych rocznie.

- Władze miasta mają ambicje, aby w najbliższych latach przekształcić Jieyang w największą na świecie bazę przemysłu zajmującego się recyklingiem tworzyw sztucznych - dodał.

Koniec z sortowaniem

Prawdziwą zaletą całego procesu jest to, że plastik nie wymaga wcześniejszego sortowania. W USA zaledwie 21 proc. plastiku w gospodarstwach domowych jest poddawane recyklingowi.

- W przeciwieństwie do powszechnie stosowanego dwuetapowego procesu "najpierw klasyfikowania i rozpuszczania przed przetworzeniem na surowce chemiczne", technologia nowego projektu nie wymaga skomplikowanego sortowania różnych odpadów z tworzyw sztucznych o niskiej wartości - powiedział Zhang Xingong, prezes Guangdong Dongyue Chemical Technology Co.

Tworzy to również obiecującą wizję, ponieważ tradycyjne metody recyklingu nie są przystosowane do przetwarzania niektórych bardziej złożonych tworzyw sztucznych dostępnych obecnie na rynku.

Szalona produkcja plastiku

Jest to z pewnością dobre rozwiązanie problemu plastiku, który jest masowo produkowany na całym świecie. Doniesienia z 2022 roku wskazują, że Stany Zjednoczone tworzyły rocznie około 44 milionów ton plastikowych odpadów. W Polsce jest to mniejsza skala - "zaledwie" 4 miliony ton, z czego 3,9 miliona jest przetwarzane. Tylko część z nich jednak poddawana jest recyklingowi, reszta trafia do spalarni lub na wysypiska.

