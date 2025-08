Jest to ważne odkrycie, ponieważ mikroplastik stanowi coraz poważniejszy problem. Plastik nie rozkłada się w naturze - po prostu z czasem rozpada się na mniejsze kawałki, w końcu tworząc malutkie fragmenty znane nam jako mikro- lub nanoplastik. Czasem to my produkujemy te cząsteczki do użytku w produktach konsumpcyjnych, m.in. do produkcji kosmetyków.