Naukowcy odkryli nowe źródło mikroplastiku. Te słodycze lubią miliony osób

Mikroplastik definiuje się jako fragmenty o wielkości od 1 mikrometra do 5 milimetrów. Dla porównania średnica ludzkiego włosa wynosi około 70 - 90 mikrometrów. Nanoplastiki to cząsteczki mniejsze niż 1 mikrometr.

Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA) dało niezwykle ciekawe wyniki, choć nie prowadzono go na zbyt dużej próbie. Głównym „królikiem doświadczalnym” była tu Lisa Lowe, doktorantka z tejże uczelni, która w celach naukowych żuła po siedem gum do żucia 10 różnych marek . 5 z nich było syntetycznych, 5 naturalnych na bazie polimerów roślinnych (np. żywicy).

Odkryli, że 1 gram gumy do żucia (jeden listek to ok. 1,5 grama) uwalnia średnio 100 cząsteczek mikroplastiku, choć niektóre uwalniały nawet ponad 600. Żując zaledwie 180 gum rocznie, zjadamy około 30 tys. mikroplastików.