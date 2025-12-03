Międzynarodowa Stacja Kosmiczna jest w stanie przyjąć w jednym czasie kilka statków. Na ISS znajduje się obecnie osiem doków cumowniczych i po raz pierwszy w historii kosmicznej placówki wykorzystano jednocześnie wszystkie z nich.

Osiem statków zadokowanych do stacji ISS

NASA na początku tygodnia udostępniła oświadczenie, w którym pochwalono się kolejnym rekordem ustanowionym na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tym razem dotyczy on zacumowanych statków. Wykorzystano wszystkie dostępne na ISS węzły.

Po rosyjskiej stronie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zadokowane są cztery statki. Wśród nich mamy dwa towarowe Progress 92 i 93 oraz załogowe kapsuły Sojuz MS-27 i MS-28. Ostatnia z nich zadokowała do ISS pod koniec listopada, gdy dostarczyła trzech członków załogi. Są to kosmonauci Sergey Kud-Sverchkov i Sergei Mikaev oraz astronauta NASA Chris Williams. Jak dobrze wiemy, w trakcie ich startu doszło do uszkodzenia kosmodromu w Bajkonurze.

Do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej obecnie jest zacumowanych osiem statków. NASA NASA

Natomiast po amerykańskiej stronie ISS również zacumowane są cztery statki:

Kapsuły towarowe Cygnus-23 i Cargo Dragon CRS-33

Statek załogowy Crew Dragon misji Crew-11

Kapsuła towarowa Japończyków HTV-X1

Ostatni z wymienionych statków to nowy pojazd kosmiczny opracowany przez Japończyków, który zadokował do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pierwszy raz i miało to miejsce kilka tygodni temu. JAXA wystrzeliła go w kosmos pod koniec października.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma ponownie przyjmować wahadłowce

Przed laty na Międzynarodową Stację Kosmiczną latały także wahadłowce NASA, ale program Space Shuttle zamknięto. Promy kosmiczne mają wrócić na ISS, ale tym razem będzie to pojazd opracowany przez sektor prywatny.

Mowa o wahadłowcu Dream Chaser, który został stworzony przez firmę Sierra Space. Niedawno przeprowadzono jego testy naziemne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to pierwszy lot bezzałogowy na Międzynarodową Stację Kosmiczną maszyny o nazwie Tenacity odbędzie się w drugiej połowie 2026 r.

Wioska czarownic w Andaluzji. Tradycja sięga mrocznych czasów © 2025 Associated Press