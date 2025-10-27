Międzynarodowa Stacja Kosmiczna zazwyczaj gości rosyjskie statki Sojuz lub amerykańskie kapsuły Dragon oraz Cygnus, choć w przeszłości udawały się tam także inne pojazdy kosmiczne. Już wkrótce zadokuje tam nowy statek agencji JAXA o nazwie HTV-X1.

W kierunku ISS leci zaawansowany statek towarowy HTV-X1

HTV-X1 to kosmiczny pojazd towarowy nowej generacji, który został opracowany przez Japończyków z agencji JAXA. Statek został wystrzelony w kosmos w weekend z Centrum Kosmicznego Tanegashima. W trakcie niedzielnego startu wykorzystano rakietę H3.

Niedługo po starcie doszło do separacji. Z informacji przekazanych w ostatnim komunikacie agencji JAXA wynika, że "potwierdzono łączność i kontrolę położenia HTV-X1, a teraz pojazd zmierza w kierunku ISS".

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to HTV-X1 doleci do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej 29 października (czasu w Polsce). W Japonii będzie to 30 października po północy. Statek zostanie przechwycony ramieniem robotycznym Canadarm2 zamontowanym na ISS. Potem nastąpi cumowanie.

HTV-X1 to kosmiczny pojazd towarowy JAXA nowej generacji

Statek HTV-X1 powstał na bazie pojazdu H-II Transfer Vehicle, który między wrześniem 2009 a majem 2020 r. został wykorzystany w dziewięciu misjach, których celem była Międzynarodowa Stacja Kosmiczna.

Nowy pojazd ma 8 metrów długości (jest około 1,2 metra krótszy od poprzednika) i ma podobne możliwości z zakresu dostarczania zaopatrzenia. Jest w stanie pomieścić nawet 6 ton ładunku.

HTV-X zwiększa możliwości transportowe i zapewnia różne możliwości demonstracji na orbicie nawet przez 1,5 roku od opuszczenia ISS do momentu ponownego wejścia w atmosferę

Pojazd kosmiczny HTV-X1, choć jest bardzo zaawansowany, tak ma jedną wadę. Jest to statek jednorazowego użytku, który w odróżnieniu od Dragona firmy SpaceX, po zakończeniu misji spala się w atmosferze Ziemi. Podobnie jest w przypadku rosyjskich Sojuzów (wersja cargo) oraz Cygnusów firmy Northrop Grumman.

