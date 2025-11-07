Spis treści: Wzmacniacz Wi-Fi rozwiąże problem z wolną siecią. Na co zwrócić uwagę? Jaki wzmacniacz Wi-Fi? Dzięki tym urządzeniom rozszerzysz zasięg Dlaczego internet wolno chodzi? Przyczyn może być kilka

Wzmacniacz Wi-Fi rozwiąże problem z wolną siecią. Na co zwrócić uwagę?

Niestabilne połączenie z siecią Wi-Fi może stanowić bardzo uciążliwy kłopot. Problem jest poważny szczególnie wtedy, gdy pracujemy w formie zdalnej i nie możemy pozwolić sobie na zrywanie dostępu do internetu. Okazuje się, że wspomniane trudności można rozwiązać za pomocą pewnego urządzenia. Chodzi o wzmacniacz Wi-Fi.

Wzmacniacz Wi-Fi, zwany również repeaterem, odbiera sygnał sieci Wi-Fi z routera, a następnie przekazuje go dalej z większą siłą. Prościej mówiąc - taki sprzęt może stanowić pewnego rodzaju "przedłużacz", który pomaga rozszerzyć zasięg internetu bezprzewodowego. To pomocne szczególnie wtedy, gdy mieszkamy w dużym domu lub mieszkaniu i sygnał z routera nie dociera do wszystkich pomieszczeń.

Decydując się na zakup wzmacniacza Wi-Fi, warto pamiętać o kilku rzeczach. Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim, dobrze jest dobrać urządzenie do konfiguracji posiadanego przez nas internetu. Chodzi tutaj między innymi o standard Wi-Fi - powinien być zgodny ze standardem routera. Istotna jest także prędkość transmisji oraz obsługiwane pasmo częstotliwości, na którym działa repeater. W tym drugim przypadku dobrze postawić na wzmacniacze działające w dwóch zakresach (2,4 GHz i 5 GHz).

Jaki wzmacniacz Wi-Fi? Dzięki tym urządzeniom rozszerzysz zasięg

W sklepach dostępnych jest wiele rozmaitych wzmacniaczy sygnału, różniących się od siebie przede wszystkim specyfikacją oraz ceną. Które z nich są warte uwagi? Sprawdź 3 propozycje z - według nas - najlepszymi parametrami:

TP-LINK RE705X - repeater obsługuje standard Wi-Fi 6, jego częstotliwości pracy to 2,4 GHz i 5 GHz, a maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej to 3000 Mb/s, wzmacniaczem można zarządzać za pomocą aplikacji na smartfona; Netgear EAX15 - repeater obsługuje standardy Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 i Wi-Fi 6, jego częstotliwości pracy to 2,4 GHz i 5 GHz, a maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej to 1800 Mb/s, podobnie jak w przypadku poprzedniego sprzętu, owym wzmacniaczem także da się zarządzać za pomocą aplikacji; ASUS RP-AX58 - repeater obsługuje standard Wi-Fi 6, jego częstotliwości pracy to 2,4 GHz i 5 GHz, a maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej to 3000 Mb/s, wzmacniacz może być obsługiwany i konfigurowany za pomocą aplikacji na smartfona.

W zależności od konkretnego sklepu powyższe urządzenia można nabyć w cenie od 250 do 350 zł. Jeżeli poszukujemy tańszych urządzeń, to wówczas warty uwagi jest między innymi wzmacniacz TP-Link RE315 (cena to około 120-130 zł). Trzeba jednak zaznaczyć, że tańsze sprzęty mogą odznaczać się obsługą starszych standardów Wi-Fi oraz mniejszą prędkością transmisji (w przypadku wspomnianego TP-Link RE315 to standard Wi-Fi 5 oraz prędkość 1200 Mb/s).

Dlaczego internet wolno chodzi? Przyczyn może być kilka

Okazuje się, że słaby sygnał routera to tylko jedna z możliwych przyczyn wolnego działania internetu. Powodem, dla którego prędkość sieci pozostawia wiele do życzenia może być między innymi podłączenie zbyt dużej liczby urządzeń do Wi-Fi.

W dzisiejszych czasach ilość sprzętów, które mają dostęp do internetu jest naprawdę duża. Zastanówmy się, czy na pewno wszystko musi być nieustannie podłączone do sieci. Co więcej - niektóre urządzenia możemy połączyć z internetem za pomocą kabla sieciowego podłączanego do złącza Ethernet - ten sposób pozwoli odciążyć sieć bezprzewodową.

Inną przyczyną jest nieprawidłowe ustawienie routera. Nawet najlepszy wzmacniacz nie da zbyt wiele, jeśli router znajduje się w szczelnie zamkniętej szafce bądź jest zastawiony różnymi przedmiotami. Zadbajmy o to, by ów sprzęt został usytuowany w takim miejscu, w którym nie będzie przeszkód blokujących sygnał.

