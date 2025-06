Mam router WiFi 6. Sprawdzam, czy warto kupić WiFi 7

Agnieszka Boreczek

Standard WiFi 7 jest najnowszym krokiem w rozwoju technologii sieci bezprzewodowych. Choć wydaje się, że jego poprzednik, WiFi 6 (i rozszerzenie WiFi 6E), dopiero co zadomowił się na rynku, to jednak już pojawia się pytanie nie o to, czy, ale kiedy i z jakim skutkiem WiFi 7 wysunie się na stanowisko lidera, uzasadniając tym samym konieczność wymiany posiadanych sprzętów. Jakie są głównie różnice między WiFi 6 a WiFi 7? W których sytuacjach zmiana routera może być uzasadniona? Które urządzenia już dziś są gotowe na obsługę nowego standardu?