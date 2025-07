W poznańskim kościele doszło do niezwykłego odkrycia. To unikat na skalę województwa. Zdj. ilustracyjne. Facebook: Cyfrowe Lapidarium Poznania, Wikimedia Commons: Arkhipova Marina, CC BY 4.0 DEED, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pl materiał zewnętrzny