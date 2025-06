Do odkryć archeologicznych dochodzi w różnych zakątkach kraju. Wspominaliśmy niedawno o ciekawym znalezisku w woj. wielkopolskim, w pobliżu jednego z najstarszych miast w Polsce. Inny przykład to odnalezienie prawdziwego skarbu w lasach Bochni w woj. małopolskim. Ponadto niedawno eksperci z Górnośląskiej Pracowni Archeologicznej dokonali interesującego odkrycia w woj. opolskim, w lesie pod Strzelcami Opolskimi, w pobliżu wsi Sieroniowice. Co tam odnaleziono?