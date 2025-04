Polska jest pełna skarbów. Detektoryści właśnie znaleźli kolejny

Archeolodzy i detektoryści z różnych części świata co jakiś czas natrafiają na skrywane w ziemi skarby. Takie odkrycia zdarzają się także w Polsce. Złoto, monety, biżuteria i inne kosztowności co jakiś czas są wydobywane na światło dzienne.

Historia zna już sporo takich przypadków, a teraz dołącza do nich kolejny. Tym razem do znaleziska doszło w Małopolsce, w lasach koło miasteczka Bochnia.

- To już oficjalnie! Odkryliśmy pierwszy skarb z Bochni! - napisali członkowie Bocheńskiego Stowarzyszenie Poszukiwaczy "Stater".

Ceramiczne naczynie wypełnione monetami. Denary króla Polski

O jaki skarb chodzi? Członkowie stowarzyszenia "Stater" Wojciech Budzyn, który prowadzi też własny kanał "Na tropie skarbów" i Marek Budzyn odnaleźli ceramiczne naczynie wypełnione monetami. Odkrycie zgłoszono do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie (delegaturze w Tarnowie). Sprawą zajęli się st. insp. ds. ochrony zabytków Tomasz Sajecki oraz archeolog Marek Materna z Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni.

Na ten moment szacuje się, że w garncu jest ok. 100 monet, ale te ustalenia mogą się zmienić po dokładniejszym zbadaniu odkrycia. Znalezisko może liczyć ok. 600 lat - sugeruje to fakt, że w garncu znajdowały się monety z czasów Kazimierza IV Jagiellończyka, króla Polski w latach 1447-1492.

- Z naczynia wypadły trzy monety, które nie były zespolone z resztą - okazało się, że to cenne denary Kazimierza Jagiellończyka, syna Władysława Jagiełły. To właśnie one ujawniły niezwykłą rangę i możliwy wiek całego znaleziska - wyjaśnie "Stater" na Facebooku.

Wiekowy garniec pełen monet w małopolskim lesie. Kto go tu zakopał?

Jak wskazują odkrywcy, poza odnotowaniem tych trzech monet, nie otwierali oni naczynia, ani nie wyjmowali z niego zawartości, więc w środku może czekać jeszcze jakaś niespodzianka w postaci np. unikatowej monety. "Stater" zaznacza, że "skarb zostanie poddany interdyscyplinarnym badaniom z użyciem najnowszych technologii". Po przeanalizowaniu naczynia oraz wydobyciu i oczyszczeniu monet przez specjalistów być może uda się ustalić więcej szczegółów na temat odkrycia.

- Bochnia doczekała się swojego najprawdziwszego skarbu! I jest to dopiero początek! Bo co jest w środku? Kto go zakopał, kiedy i dlaczego? Jak wyglądała wtedy okolica? Razem z ekspertami, będziemy szukać dla Was odpowiedzi na te wszystkie niesamowite pytania - zaznacza Stowarzyszenie "Stater".

Co dalej ze skarbem z Bochni? Szereg badań, a potem na wystawę

Ten wyjątkowy skarb będzie można z czasem oglądać. Docelowo naczynie i jego zawartość mają bowiem znaleźć się w zbiorach Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni.

To będzie zatem kolejny argument, aby odwiedzić to ciekawe małopolskie miasteczko o bogatej historii i z ciekawymi zabytkami. Znajduje się tu m.in. najstarsza w Polsce i jedna z najstarszych w Europie kopalnia soli z podziemnymi trasami turystycznymi. Obiekt znajduje się na liście UNESCO.

Z racji dużego znaczenia gospodarczego Bochnię regularnie odwiedzali królowie Polski, m.in. Kazimierz III Wielki, który rozbudował miasto i kopalnię. Bywali tu też Władysław Jagiełło, czy też związany z odkrytymi denarami władca - Kazimierz Jagiellończyk.

