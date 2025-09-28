Zacięta rywalizacja i ogromna suma do wygrania w finale Awantury o kasę

- Panowie! Dziękuję za grę. To było wspaniałe. Świetna gra, jesteście wzorem dla kolejnych drużyn - tak Krzysztof Ibisz podziękował drużynie mistrzów w ostatnim odcinku, która pozwoliła zgromadzić łącznie 168 tysięcy 600 złotych, a do tego samochód osobowy i dwa ogórki kiszone.

Przełomowe okazało się pytanie z muzyki klasycznej. Po odsłuchaniu fragmentu nagrania drużyna musiała odgadnąć nazwę utworu. Sprawa wydawała się dość prosta, ponieważ ewidentnie z głośników zabrzmiały "Cztery pory roku" Antonio Vivaldiego. Trzeba było odgadnąć, o jaką porę roku chodzi.

Mistrzowie postawili na "Jesień". Jednak poprawną odpowiedzią była "Wiosna". Cechą charakterystyczną tej części jest pewna lekkość kompozycji, która kojarzyć się może z przyrodą budzącą się do życia po okresie zimy - promienie słońca, kwitnienie kwiatów czy śpiew ptaków. Niestety stawiając va banque nie było szans na podpowiedź, choć jak zaznaczył kapitan drużyny i tak prawdopodobnie wiedzielibyśmy, jakie pojawią się cztery podpowiedzi.

Dzięki temu drużyna żółta zastąpiła mistrzów i to ich możemy zobaczyć w kolejnym odcinku "Awantury o kasę".

Do przodu od pierwszego pytania

W kolejnym odcinku zobaczymy grupę młodych znajomych z Poznania, którzy grają wspólnie w barwie niebieskiej, sędziów siatkarskich z Warszawy w kolorze zieleni, zaś przy żółtym stole zobaczymy rodzinę spod Opola.

Filozofia i religie, rozmaitości, co to jest czy historia. M.in. z tymi kategoriami musieli zmierzyć się gracze w kolejnym odcinku. Komu się uda? Jedna z drużyn już od początku zaczęła mocno się wybijać w licytacji. Czy dobrze na tym wyszli? To zobaczycie oglądając "Awanturę o kasę" w niedzielę o 17:30 na Polsacie lub online na Polsat Box Go.

Zacięta rywalizacja i ogromna pula w finale Awantury o kasę

Finał to często najbardziej emocjonujący etap rozgrywki. W końcu mistrzowie chcą zachować tytuł, a zwycięska drużyna z pierwszej rundy dąży zdetronizowania ich, by w kolejnych odcinkach zasiąść w togach na wygodnej loży. Jak będzie tym razem?

Zdradzę wam tylko, że zaczęło się od pojedynku jeden na jeden i... dość nostalgicznego pytania. Później zacięta rywalizacja i szybki zwrot akcji.

Niezależnie jednak, która drużyna wygrała, obu należą się ogromne brawa za bardzo dobrą rozgrywkę i wspaniałą rywalizację.

Czy zasiądziesz w loży mistrzów? Quiz z teleturnieju "Awantura o kasę" Rozpocznij quiz

