Wiedenka była pierwszą linią kolejową na terenie ówczesnego Królestwa Polskiego i zarazem drugą w imperium rosyjskim. PKP Polskie Linie Kolejowe już wcześniej w tym roku zapowiadały, że trasa zostanie zmodernizowana. Słowa dotrzymano i ruszyły pierwsze prace związane z przystosowaniem szlaku pod kątem obecnych potrzeb.

PKP PLK modernizuje najstarszą linię kolejową nr 1 w Polsce

PKP Polskie Koleje Państwowe, które odpowiadają za infrastrukturę w kraju, rozpoczęły prace mające na celu zmodernizowanie Wiedenki. Rozpoczęto je od wymiany płyt peronowych na 21 stacjach i przystankach zlokalizowanych między Częstochową a Koluszkami. Dotyczy to łącznie 39 peronów.

Wymiana związana jest ze zwiększeniem bezpieczeństwa podróżnych oraz potrzebą dostosowania się do przepisów w Unii Europejskiej. Prace prowadzone przez PKP PLK mają odbywać się bez większego wpływu na kursowanie pociągów.

Prace na peronach będziemy prowadzić w nocy, żeby maksymalnie ograniczyć wpływ robót na ruch pociągów. Pociągi będą nadal kursować po obu torach. W drugim etapie - na przełomie października i listopada - rozpoczniemy prace torowe, a te będą już wymagać wyłączenia jednego toru

Na późniejszym etapie odbędą się prace związane z przystosowaniem infrastruktury pod kątem szybszych pociągów. Będą one mogły osiągać na trasie prędkość do 160 km/h (obecnie 120-140 km/h). Ponadto jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa trzeciego toru na stacji Rozprza. Wynika to z chęci zwiększenia przepustowości trasy. Linia kolejowa nr 1 ma być modernizowana do sierpnia 2026 r. Wtedy prace powinny dobiec końca.

Wiedenka nie była pierwszą linią kolejową na obecnych ziemiach Polski

Trasa kolejowa nr 1 została uruchomiona w 1845 r., kiedy to wybudowano jej pierwszy odcinek. Jednak na terenach należących do obecnej Polski powstał wcześniej inny szlak pociągowy. Mowa o trasie łączącej Wrocław z Oławą (gdzie jest najstarszy dworzec w kraju) o długości nieco ponad 26 kilometrów.

Linia kolejowa łącząca Wrocław z Oławą została uruchomiona w maju 1842 r. Wtedy ruszył pierwszy pociąg z obecnej stolicy Dolnego Śląska ze 102 pasażerami, który pokonał trasę w 42 minuty. Dziś trwa to zaledwie 17 minut.

