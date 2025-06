Najstarszy dworzec kolejowy w Polsce zostanie odremontowany. Ruszają prace.

Remont najstarszego czynnego dworca w Polsce to ekscytujące i ważne zadanie. Dzięki niemu podróżni korzystający codziennie ze stacji w Oławie będą mieli do dyspozycji nowoczesną i komfortową przestrzeń. Dbamy o to, by nasze dworce były nie tylko miejscami obsługi pasażerów, ale także obiektami atrakcyjnymi dla społeczności lokalnych. Dlatego tak ważne jest, że duża część obiektu zostanie zagospodarowana przez lokalny samorząd