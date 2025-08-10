Jak skutecznie unikać komarów i cieszyć się latem bez swędzenia?

Nasza podatność na ataki komarów wynika głównie z genetyki, ale odpowiednie wybory mogą znacznie ograniczyć liczbę ukąszeń. Odpowiednia odzież, rezygnacja z pachnących kosmetyków i utrzymywanie czystości wokół domu to skuteczne strategie. A warto pamiętać, że komary są nie tylko uciążliwe, ale i przenoszą groźne choroby, dlatego warto poznać i stosować zasady ochrony przed nimi.

Jak skutecznie chronić się przed komarami?
Szacuje się, że komary zabijają ponad milion osób rocznie, głównie przez przenoszenie takich chorób, jak malaria. Te owady podążają za ludźmi niemal wszędzie, gryząc nas i zakażając. Istnieją jednak pewne sposoby, aby uprzykrzyć im życie, a nawet się ich pozbyć.

- Osiemdziesiąt pięć procent tego, co czyni cię atrakcyjnym lub mniej atrakcyjnym dla komarów, jest zapisane w twojej płytce genetycznej - twierdzi historyk dr. Timothy C. Winegard.

Sposoby na komary

Mimo wszystko istnieją pewne sposoby na radzenie sobie z tymi owadami, według eksperta, jeśli wypijemy alkohol, komary będą nas łatwiej widzieć. Chociaż te małe drapieżniki polują wzrokowo, nie widzą świata tak jak my. Wykorzystują widzenie termiczne, a spożywanie alkoholu podnosi temperaturę ciała - w efekcie zaczynamy świecić w oczach komara.

Nie tylko wzrok służy im do identyfikacji ofiary - posługują się również węchem. Wyczuwają dwutlenek węgla z odległości ponad 60 metrów, więc jeśli ćwiczymy lub ciężko oddychamy, komary to wyczują i przylecą, skuszone wizją uczty. Winegard zaleca, abyśmy byli jak najmniej rozgrzani - tyczy się to również ubrań, ponieważ ciemne materiały zachowują więcej ciepła. Warto więc ubierać się w jasne stroje, najlepiej z długimi rękawami, które będą nas dodatkowo przed nimi chronić.

Jeśli chcesz skutecznie odstraszać owady, zainwestuj również w repelent, który będzie je zniechęcał do twojego ciała. Jednak bądź uważny w stosowaniu: musisz pokryć całą odkrytą skórę oraz ubrania. Zachowując choćby skrawek niespryskanej skóry, narażasz się na atak, ponieważ potrafią być bardzo czujne i wytropić każdą okazję. Dobrą alternatywą dla chemicznych środków jest olejek z eukaliptusa, którego komary również nie znoszą.

Samice komarów składają jaja w stojącej wodzie i wcale nie potrzebują wiele - wystarczy im nakrętka od butelki. Warto więc zminimalizować wodę stojącą wokół domu, aby komary nie mogły się w niej rozmnażać.

Ostatnią radą, jaką zdradza Winegard, jest zaprzestanie częstych kąpieli. Według niego wyższy poziom bakterii na skórze powoduje mniejsze zainteresowanie komarów. Dezodoranty i pachnące mydła przyciągają owady przez substancje zapachowe, więc warto z nich zrezygnować. Jednym wyjątkiem są stopy, na których bakterie działają jak afrodyzjak na komary - to dlatego często gryzą w okolicy kostek.

Czy grupa krwi ma znaczenie dla komarów?

Chociaż komary nie wykluczają nikogo od bycia ukąszonym, nie zwracają również uwagi na nasze cechy wyglądu, jest jednak w nas coś, co powoduje, że albo jesteśmy oblegani przez owady, albo dają nam większy spokój. Mowa oczywiście o grupie krwi.

Okazuje się, że grupa krwi 0 wydaje się preferowana w porównaniu z grupami A i B lub ich mieszanką.

- Osoby z grupą krwi 0 są kąsane dwa razy częściej niż te z grupą A, a grupa B plasuje się gdzieś pośrodku - mówi Winegard.

