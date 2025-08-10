Szacuje się, że komary zabijają ponad milion osób rocznie, głównie przez przenoszenie takich chorób, jak malaria. Te owady podążają za ludźmi niemal wszędzie, gryząc nas i zakażając. Istnieją jednak pewne sposoby, aby uprzykrzyć im życie, a nawet się ich pozbyć.

- Osiemdziesiąt pięć procent tego, co czyni cię atrakcyjnym lub mniej atrakcyjnym dla komarów, jest zapisane w twojej płytce genetycznej - twierdzi historyk dr. Timothy C. Winegard.

Sposoby na komary

Mimo wszystko istnieją pewne sposoby na radzenie sobie z tymi owadami, według eksperta, jeśli wypijemy alkohol, komary będą nas łatwiej widzieć. Chociaż te małe drapieżniki polują wzrokowo, nie widzą świata tak jak my. Wykorzystują widzenie termiczne, a spożywanie alkoholu podnosi temperaturę ciała - w efekcie zaczynamy świecić w oczach komara.

Nie tylko wzrok służy im do identyfikacji ofiary - posługują się również węchem. Wyczuwają dwutlenek węgla z odległości ponad 60 metrów, więc jeśli ćwiczymy lub ciężko oddychamy, komary to wyczują i przylecą, skuszone wizją uczty. Winegard zaleca, abyśmy byli jak najmniej rozgrzani - tyczy się to również ubrań, ponieważ ciemne materiały zachowują więcej ciepła. Warto więc ubierać się w jasne stroje, najlepiej z długimi rękawami, które będą nas dodatkowo przed nimi chronić.

Jeśli chcesz skutecznie odstraszać owady, zainwestuj również w repelent, który będzie je zniechęcał do twojego ciała. Jednak bądź uważny w stosowaniu: musisz pokryć całą odkrytą skórę oraz ubrania. Zachowując choćby skrawek niespryskanej skóry, narażasz się na atak, ponieważ potrafią być bardzo czujne i wytropić każdą okazję. Dobrą alternatywą dla chemicznych środków jest olejek z eukaliptusa, którego komary również nie znoszą.

Samice komarów składają jaja w stojącej wodzie i wcale nie potrzebują wiele - wystarczy im nakrętka od butelki. Warto więc zminimalizować wodę stojącą wokół domu, aby komary nie mogły się w niej rozmnażać.

Ostatnią radą, jaką zdradza Winegard, jest zaprzestanie częstych kąpieli. Według niego wyższy poziom bakterii na skórze powoduje mniejsze zainteresowanie komarów. Dezodoranty i pachnące mydła przyciągają owady przez substancje zapachowe, więc warto z nich zrezygnować. Jednym wyjątkiem są stopy, na których bakterie działają jak afrodyzjak na komary - to dlatego często gryzą w okolicy kostek.

Czy grupa krwi ma znaczenie dla komarów?

Chociaż komary nie wykluczają nikogo od bycia ukąszonym, nie zwracają również uwagi na nasze cechy wyglądu, jest jednak w nas coś, co powoduje, że albo jesteśmy oblegani przez owady, albo dają nam większy spokój. Mowa oczywiście o grupie krwi.

Okazuje się, że grupa krwi 0 wydaje się preferowana w porównaniu z grupami A i B lub ich mieszanką.

- Osoby z grupą krwi 0 są kąsane dwa razy częściej niż te z grupą A, a grupa B plasuje się gdzieś pośrodku - mówi Winegard.

"Wydarzenia": Sławosz już na Ziemi. Polski astronauta opuścił kapsułę Dragon Polsat News Polsat News