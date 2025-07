Eksperci ostrzegają, że nie chodzi o lokalne przypadki, lecz o pełnowymiarowe epidemie, a wirus rozprzestrzenia się na Madagaskar, Somalię, Kenię i kraje Azji Południowej. I choć Europa wydaje się bezpieczna, bo znajduje się daleko od epicentrum, zawleczone przypadki już się pojawiły - potwierdzono je we Francji, a podejrzewane są także we Włoszech.

W ocenie WHO lokalne transmisje na kontynencie są tylko kwestią czasu , zwłaszcza że komary przenoszące wirusa rozszerzają swój zasięg wraz ze zmianami klimatu. Co więcej, Aedes albopictus są aktywne głównie w dzień, zwłaszcza rano i późnym popołudniem, co dodatkowo utrudnia ochronę.

Jak dodają eksperci organizacji, ponieważ "widzimy ten sam wzorzec transmisji co w 2004 roku, WHO wzywa do pilnych działań, aby nie dopuścić do powtórki historii". Jednym z kluczowych elementów prewencji jest ograniczanie rozmnażania komarów, m.in. poprzez unikanie zalegania wody w pojemnikach, stosowanie repelentów oraz monitorowanie przypadków gorączki z niewyjaśnionym pochodzeniem.