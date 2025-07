Malaria to choroba pasożytnicza wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium. Przenoszona jest przez zainfekowane komary widliszki. Wywołuje silną gorączkę, dreszcze a w ostateczności także śmierć. Według ostatniego raportu Światowej Organizacji Zdrowia w 2023 roku na malarię zmarło aż 597 tys. ludzi .

Malaria roznoszona jest w gorącym i wilgotnym klimacie, przede wszystkim w regionie subsaharyjskim czy Azji południowej i południowo-wschodniej. Niemniej eksperci alarmują, że wraz z coraz większymi zmianami klimatu, malaria może wrócić np. do Europy czy Stanów Zjednoczonych . W ostatnich latach już pojawiały się sporadyczne przypadki lokalnego zarażenia malarią w USA czy Grecji.

Obecnie w walce z malarią wykorzystuje się tradycyjne narzędzia jak moskitiery nasączane środkami owadobójczymi, opryski rezydualne w pomieszczeniach i leki przeciwmalaryczne. Niemniej komary przenoszące pasożyty uodparniają się na środki owadobójcze, a same pasożyty wyrabiają odporność na leki . Stąd naukowcy na całym świecie szukają innego rozwiązania przed malarią. Jednym z nich są mutacje genetyczne.

Komary posiadają gen określany jako FREP1. Pomaga on owadom spożywać krew i się rozwijać. Niemniej umożliwia też pasożytom przejść przez jelito środkowe owada i przeżyć w nim wystarczająco długo, aby przy kolejnym ugryzieniu przejść na kolejną osobę. Stworzony przez naukowców system jest ukierunkowany na FREP1, zmieniając jego aminokwas znany jako L224 na genetyczną alternatywę lub allel [jedna z form tego samego genu - przypis red.] o nazwie Q224. Pasożyty wywołujące choroby wykorzystują L224, aby wejść do gruczołów ślinowych owada, gdzie są w stanie zarazić człowieka lub zwierzę. Q224 blokuje tę możliwość dla dwóch różnych typów pasożytów wywołujących malarię. Przy tym są naturalne dla biologii komara. W prostych słowach jest to zmiana, której komary nie odczują, ale ludzie już tak.