Barwnik z kukurydzy i papryki receptą na raka? Wzmacnia działanie immunoterapii

Badacze odkryli, że zeaaksantyna stabilizuje receptory TCR na limfocytach T CD8+, czyli tzw. żołnierzach układu odpornościowego, które rozpoznają i niszczą komórki rakowe. W efekcie komórki te wytwarzają więcej cytokin i skuteczniej atakują guzy.

Komórki lepiej walczą z rakiem

Testy na myszach wykazały, że dieta bogata w zeaaksantynę spowalnia rozwój nowotworów, a połączenie z inhibitorami punktów kontrolnych - podstawą nowoczesnej immunoterapii - daje jeszcze silniejsze efekty.

Co istotne, pozytywny wpływ odnotowano także w badaniach na ludzkich komórkach T, zdolnych do rozpoznawania czerniaka, szpiczaka mnogiego czy glejaka, co otwiera realną drogę do klinicznych zastosowań.

Bezpieczny suplement z potencjałem terapeutycznym

Zeaaksantyna jest dobrze znana z suplementów wspierających wzrok, a jej bezpieczeństwo potwierdzają liczne badania. Jak podkreśla prof. Jing Chen, autor publikacji w Cell Reports Medicine: "Nasze wyniki pokazują, że prosty składnik diety może uzupełniać i wzmacniać terapie nowotworowe".

Naukowcy mówią wręcz o powstaniu nowej dziedziny - immunologii żywieniowej - badającej, jak konkretne związki w jedzeniu mogą modulować działanie układu odpornościowego. Być może już wkrótce lekarze oprócz nowoczesnych leków będą zalecać też naturalne wsparcie w postaci "dietetycznych boosterów" immunoterapii.

