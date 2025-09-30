Spis treści: Dlaczego wprowadzana jest kaucja za butelki? Zwrot butelek i puszek. Zasady systemu kaucyjnego Jak działają automaty na butelki i puszki? Najczęstsze pytania o system kaucyjny w Polsce

Dlaczego wprowadzana jest kaucja za butelki?

Polska nie jest pierwszym krajem, który zdecydował się na taki krok. Z systemów kaucyjnych korzysta już 180 milionów Europejczyków - to ponad jedna czwarta całej populacji kontynentu. Jest ku temu wiele racjonalnych powodów.

Oszczędność surowców - recykling oznacza mniej plastiku, aluminium i szkła zużytych do produkcji nowych opakowań.

Czystsze środowisko - mniej puszek i butelek porzuconych w parkach, lasach czy nad rzeką.

Świadomość ekologiczna - opakowanie to nie śmieć, ale materiał, który można wprowadzić z powrotem do obiegu.

Cele są ambitne. Od 2025 roku musimy zbierać minimum 77% opakowań, a w 2029 r. aż 90%. Do tego w plastikowych butelkach jednorazowych pojawi się więcej recyklatu - 25% od 2025 r. i 30% od 2030 r. W praktyce oznacza to mniej śmieci, więcej odzysku, czystsze otoczenie.

Zwrot butelek i puszek. Zasady systemu kaucyjnego

Od października 2025 roku w sklepach pojawią się napoje w specjalnie oznaczonych opakowaniach. To właśnie na nich znajdziesz znak systemu kaucyjnego i kwotę kaucji.

System obejmuje:

butelki plastikowe jednorazowe do 3 litrów - kaucja 50 groszy,

puszki metalowe do 1 litra - kaucja 50 groszy,

butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra - kaucja 1 zł.

W praktycznym ujęciu wygląda to tak:

kaucja nie jest wliczona w cenę napoju na półce - dolicza się ją osobno przy kasie,

nie musisz mieć paragonu, żeby odzyskać pieniądze,

opakowanie musi mieć czytelny kod kreskowy i znak kaucji, więc nie zgniataj ani nie niszcz butelki,

nakrętki i wieczka zostaw - trafiają do recyklingu razem z opakowaniem.

Gdzie będą znajdowały się punkty zwrotu? Automaty staną obligatoryjnie we wszystkich sklepach wielkopowierzchniowych (powyżej 200 m²) oraz mniejszych sklepach sprzedających butelki szklane wielokrotnego użytku (np. piwo). Inne sklepy mogą dołączyć do systemu dobrowolnie. Poza tym zostaną zapewnione automaty kaucyjne poza punktami handlowymi i dodatkowe punkty zbiórki z łatwym dostępem dla każdego.

Jak działają automaty na butelki i puszki?

Automaty kaucyjne, czyli popularne "butelkomaty", staną się nowym elementem wystroju sklepów. Jak będą działać?

Wrzucasz opakowanie - plastikową butelkę, puszkę czy szklaną butelkę. Maszyna skanuje kod kreskowy - system sprawdza, czy opakowanie objęte jest kaucją. Automat identyfikuje i zabezpiecza odpad - dzięki temu nie można oddać tej samej butelki dwa razy. Otrzymujesz potwierdzenie - najczęściej w formie bonu lub kuponu, który w kasie zamieniasz na gotówkę.

Dlaczego bon? To prosta sprawa. Ustawa przewiduje zwrot w formie pieniężnej, ale operatorzy często stosują bony, żeby automaty nie musiały być zaopatrywane w monety. Ważne: bon musi dać się wymienić na gotówkę i sklep nie może zmuszać Cię, żebyś wydał go na zakupy właśnie tam.

Operatorzy systemu przygotowali dokument z minimalnymi wymaganiami dla takich urządzeń. Automaty muszą m.in.:

precyzyjnie identyfikować opakowania,

uniemożliwiać ponowne wrzucanie tych samych butelek,

szczegółowo raportować każdą transakcję,

spełniać określone wymagania bezpieczeństwa i serwisu.

Dzięki temu system ma być nie tylko wygodny, ale i bezpieczny - bez ryzyka oszustw czy problemów z rozliczeniami.

Najczęstsze pytania o system kaucyjny w Polsce

Czy do systemu wchodzą kartoniki po mleku i sokach?

Nie. System obejmuje tylko plastik, metal i szkło wielokrotnego użytku.

Co jeśli nie odbiorę kaucji?

Nieodebrana kaucja trafia do operatora i finansuje system. Innymi słowy - i tak nie przepada, tylko zasila cały mechanizm.

Czy sklepy niespożywcze też doliczą kaucję?

Tak, jeżeli sprzedają produkty objęte systemem - np. napój energetyczny w drogerii czy wodę w sklepie sportowym.

Jak przygotować opakowanie do zwrotu?

Puste, z zakrętką, w całości - tak, by znak kaucji i kod kreskowy były nienaruszone.

Od października 2025 roku na półkach zaczną się pojawiać pierwsze oznakowane opakowania, a do końca roku równolegle będą dostępne oba typy. Jest to okres przejściowy pozwalająca zaadaptować się do nowych warunków.

Zmieni się też codzienny rytuał - butelkę po wodzie nie wyrzucasz już do kosza, tylko bierzesz ze sobą do sklepu. W zamian dostajesz zwrot pieniędzy.

W innych krajach system kaucyjny okazał się sukcesem. Szklane butelki krążą po rynku nawet kilkanaście razy. Plastik i aluminium odzyskuje się w ogromnych ilościach. Konsument zyskuje pieniądze i czystsze otoczenie, producenci - surowce z recyklingu, a państwo - spełnia unijne wymagania.

To nie jest tylko kwestia ekologii, ale też ekonomii i zdrowego rozsądku. Bo jeśli butelka może wrócić do obiegu, dlaczego miałaby wylądować w rowie?

