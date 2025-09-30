Seria MX Master powraca. Logitech wprowadza nową mysz komputerową

Logitech MX Master 4 to nowa mysz komputerowa z kultowej serii MX, która doczekała się premiery. Znamy polskie ceny urządzenia i wiemy, że będzie dostępne także w wersji dla komputerów Mac. Mysz komputerowa Logitech MX Master 4 wprowadza liczne udoskonalenia. Wśród nowości jest haptyczny feedback.

Logitech MX Master 4 to nowa mysz komputerowa, na którą producent długo kazał czekać. Urządzenie debiutuje po fali przecieków, które miały miejsce w ostatnich miesiącach. Zobaczmy, jakie nowości wprowadza i polskie ceny gadżetu.

Polskie ceny Logitech MX Master 4

Mysz komputerowa Logitech MX Master 4 debiutuje w dwóch wersjach - standardowej dla PC oraz specjalnej edycji dla komputerów Mac. W obu przypadkach polska cena została ustalona na poziomie 549 złotych. Klienci, którzy zdecydują się na zakup, mogą liczyć na bezpłatną miesięczną subskrypcję Adobe Creative Cloud dającą dostęp do aplikacji Photoshop, Lightroom i Premiere Pro.

Do sprzedaży trafi także specjalna wersja dla użytkowników biznesowych. Logitech MX Master 4 for Business wyceniono w Polsce na 609 złotych. W tym przypadku dostępny będzie tylko jeden wariant kolorystyczny - grafitowy.

Standardowa wersja myszy będzie dostępna w dwóch kolorach. Są to grafitowy i jasnoszary. Natomiast użytkownicy komputerów Mac dostają do wyboru biało-srebrną i czarną.

Mysz komputerowa Logitech MX Master 4 to liczne nowości

Logitech MX Master 4 wprowadza różne udoskonalenia i nowe funkcje względem serii 3. Na uwagę z pewnością zasługuje haptyczny feedback, za co odpowiadają delikatne i subtelne wibracje. Następnie mamy rolkę przewijania z technologią MagSpeed, co pozwala skrolować nawet tysiąc linii na sekundę czy usprawniony czujnik 8000 DPI, który pozwala na efektywną pracę na różnych powierzchniach, w tym na szkle.

Producent zapewnił także szybsze ładowanie z wykorzystaniem portu USB C. Marka deklaruje, że po zaledwie 1 minucie energii wystarczy na 3 godziny pracy. Natomiast pełne naładowanie ma pozwolić na użytkowanie gadżetu nawet przez 70 dni. Plusem są także ciche kliknięcia oraz możliwość parowania z trzema urządzeniami jednocześnie.

Logitech wraz z MX Master 4 przeprojektował mysz i względem poprzednika zmieniono pewne elementy. Ponadto producent chwali się wykorzystaniem materiałów bardziej odpornych na zabrudzenia.

