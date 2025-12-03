Kreml od samego początku inwazji na Ukrainę mógł liczyć na wsparcie kontrowersyjnego i słynącego z wyjątkowej brutalności czeczeńskiego przywódcy Ramzana Kadyrowa, który zapowiadał, że jego elitarne jednostki będą walczyć u boku Putina. Miały być one zdecydowanie lepiej przygotowane do skutecznej walki w trudnych warunkach miejskich, a przy okazji pilnować, by... Rosjanie nie uciekali z pola bitwy.

Czeczeńscy bojownicy od lat przedstawiani byli jako bezwzględna i brutalna jednostka specjalna, szkolona przez samego Ramzana Kadyrowa, której lepiej nie spotkać po przeciwnej stronie działań wojennych. Tak właśnie próbowano ją też "reklamować" przed przybyciem do Ukrainy, szczególnie batalion "Południe" dowodzony przez Magomeda Tuszajewa - rzeczywistość szybko zweryfikowała jednak możliwości kadyrowców.

Kadyrowcy zaatakowani u siebie

Wspomniana jednostka została przez Kijów rozbita, podobnie jak inne mniejsze oddziały, przy okazji stając się obiektem żartów. Nie oznacza to jednak, że nie zaszła Ukraińcom za skórę, bo jak wskazywało swego czasu amerykańskie Foreign Policy Research Institute, nie należy mieć wątpliwości co do ich brutalności i oddania przywódcy, dlatego stanowią duże zagrożenie, przede wszystkim dla ludności cywilnej. Kiedy więc wszyscy zdążyli już niemal zapomnieć o Czeczenach na usługach Putina, Ukraińcy o nich przypomnieli.

Neutralizując ich obiekty wojskowe za pomocą swoich dronów uderzeniowych, i tak w nocy bezzałogowce zaatakowały jednostkę wojskową sił Kadyrowa w mieście Gudermes. Na nagraniu opublikowanym na Telegramie przez kanał Exilenova+ widać, jak dron uderza w budynek znajdujący się na terenie pułku Siewier-Achmat, po czym następuje potężna eksplozja.

Wybuchy w bazie wojskowej i budynku FSB

Wiadomo, że w tym miejscu swoją bazę ma 78. Zmotoryzowany Pułk Specjalnego Przeznaczenia "Siewier-Achmat", utworzony na początku września 2022 roku na polecenie Ramzana Kadyrowa. Wchodzi on w skład 42. Dywizji Zmechanizowanej Wojsk Lądowych Federacji Rosyjskiej i bierze udział w rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

To samo źródło udostępniło również zdjęcie potwierdzające, że w nocy zaatakowany został też budynek Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej (FSB) w miejscowości Aczchoj-Martan w Czeczenii. Przypomnijmy też, że to już kolejny z serii ataków na siły Kadyrowa, bo 27 listopada ukraińskie drony nadleciały także nad teren 141. Specjalnego Pułku Zmotoryzowanego w Groznym i w 291. Pułku Zmechanizowanego w miejscowości Borzoj.

