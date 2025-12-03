Android 16 debiutował w czerwcu 2025 roku, ale nie była to ostateczna wersja, która miała pozostać niezmienna aż do nadejścia kolejnej rocznicowej aktualizacji. Podobnie jak inni producenci systemów Google wprowadza nowości w mniejszych uaktualnieniach. "To wydanie wyznacza nowy rozdział w tym, jak działają aktualizacje Androida, odchodząc od pojedynczej, corocznej aktualizacji systemu operacyjnego na rzecz częstszych wydań. Oznacza to, że otrzymujesz najnowsze funkcje od razu, gdy są gotowe" - tłumaczy wydawca. Jako pierwsze tę aktualizację otrzymają telefony Google Pixel.

Sztuczna inteligencja Gemini pomoże zapanować nad powiadomieniami

W grudniowej aktualizacji pierwsza ważna nowość dzieje się na styku interfejsu i sztucznej inteligencji. Chodzi o nowy sposób organizacji powiadomień. Na co dzień mogą one przytłaczać, dlatego Google wprowadziło dwie nowości, które pozwolą się z nimi uporać, jednocześnie prezentując możliwości AI.

Pierwszą z nich są podsumowania powiadomień przy użyciu Google Gemini. Model językowy skondensuje dłuższe wiadomości i czaty grupowe w mniejsze sekcje na ekranie blokady, tak aby od razu było jasne, czego dotyczą powiadomienia.

Inteligentne podsumowywanie i grupowanie powiadomień na Androidzie 16 Google materiały prasowe

Druga nowość dotyczy organizera powiadomień, który automatycznie zgrupuje i wyciszy powiadomienia o niższym priorytecie. Rzeczy mało istotne, takie jak promocje, aktualności czy alerty społecznościowe nie będą nas rozpraszać i będziemy mogli skupić się na rzeczywistych priorytetach.

Nowe opcje personalizacji Androida 16

O tym, jak ważna jest estetyka, nie trzeba przekonywać. Chcemy, by to, co widzimy codziennie na ekranie, nieraz przez kilka godzin, podobało nam się i wpływało na nas dobrze. Z tego powodu chętnie sięgamy po narzędzia do personalizacji, dzięki którym nasze smartfony stają się prawdziwie "nasze". W grudniowej aktualizacji Androida 16 pojawiło się parę nowości, które pomogą nam dostosować wygląd interfejsu systemowego.

Została dodana rozszerzona opcja ciemnego motywu, która automatycznie przyciemni większość jasnych aplikacji, w tym także apki, które nie mają natywnego ciemnego motywu. W trybie ciemnym zużywa się mniej baterii, a oczy mniej się męczą. Motyw wpływa także na wygląd ikon. Teraz wydarza się to automatycznie wewnątrz aplikacji, aby zapewnić bardziej spójne doświadczenie wizualne.

Możesz teraz lepiej dostosować wygląd swojego ekranu głównego, wybierając niestandardowe kształty ikon Google materiały prasowe

Trzecią nowością są niestandardowe kształty ikon, dzięki którym można nadać ekranowi blokady bardziej osobistego charakteru. Jak wyglądają te kształty - zobacz na zrzucie ekranu powyżej.

Nowe możliwości kontroli rodzicielskiej na Androdzie 16

Kontrola rodzicielska na Androidzie dostarcza opiekunom kilka nowych możliwości służących kształtowaniu zdrowych cyfrowych nawyków u dzieci i nastolatków. Dzięki tym nowościom dostępnym w ustawieniach Androida, chronionych kodem PIN, opiekunowie będą mogli m.in. wyznaczyć maksymalny czas dziecka przed ekranem każdego dnia, a także ustawić harmonogram wyłączania, tak aby urządzenie blokowało się automatycznie o wskazanej godzinie wieczornej, by dziecko mogło pójść spać bez rozpraszania się smartfonem.

W ustawieniach Androida znajdziesz nowe opcje kontroli rodzicielskiej Google materiały prasowe

Kontrola rodzicielska pozwala teraz również kontrolować użycie aplikacji poprzez ograniczenie czasu korzystania z poszczególnych aplikacji lub ich całkowite zablokowanie. Rodzice mogą też dodawać dodatkowe minuty, gdy czas korzystania z urządzenia lub aplikacji został przekroczony, a także przedłużyć zaplanowaną przerwę.

