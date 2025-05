Imagen 4: To najnowsza generacja modelu Google do tworzenia obrazów, będąca następcą Imagen 3. Oferuje znaczące ulepszenia w fotorealizmie, wierności promptom i spójności stylistycznej. Model zapewnia lepsze odwzorowanie szczegółów, redukcję artefaktów, dokładniejsze kolory oraz zdolność do obsługi złożonych poleceń, uwzględniających np. oświetlenie czy refleksy. Wariant "Ultra" może wspierać wyższe rozdzielczości i profesjonalne zastosowania, jak media drukowane. Imagen 4 będzie dostępny w Google Labs i Vertex AI, początkowo w podglądzie dla deweloperów, z szerszym wdrożeniem planowanym wkrótce. Obrazy będą oznaczane znakiem wodnym SynthID, by zapobiegać nadużyciom.