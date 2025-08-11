Przygotowania do wojny w Polsce. Poradnik trafi do wszystkich Polaków

Przygotowania do wojny w Polsce brzmią dla wielu osób jak abstrakcja, którą nie chcą sobie zaprzątać głowy. Preppersi, survivalowcy czy byli żołnierze traktują to jednak jako możliwy scenariusz i chcą być na niego gotowi. Niejednokrotnie specjaliści z tych dziedzin wydawali na polskim rynku poradniki na wypadek wojny. Część z nich spotkała się z pozytywną oceną ekspertów i czytelników, podczas gdy inne... oskarżano o kopiowanie "radosnej twórczości" ChatuGPT i informacji z Wikipedii.

Nie zawsze łatwo rozeznać się w tych sprawach, a opinie użytkowników na portalach czytelniczych mogą nie być autentyczne. Poza tym nie wszyscy pamiętają lekcje przysposobienia obronnego, a przekazywane na nich informacje mogły być niepełne lub się zdezaktualizowały. Polski rząd stara się więc przekazać obywatelom rzetelną wiedzę, dostępną dla każdego. I nie jest to dla niego pierwszyzna.

Już wcześniej ukazały się m.in. poradniki "Bądź gotowy - poradnik na czas kryzysu i wojny" czy "Poradnik na czas kryzysu i wojny" stworzone przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Są one dostępne online na stronach internetowych RCB oraz Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. Wiadomo jednak, że nie wszyscy odwiedzają te witryny, a część Polaków nie używa nawet internetu. Również do nich pragnie dotrzeć polski rząd.

Przewodnik na wypadek wojny tym razem ukaże się drukiem

Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało, że wypuści nowy poradnik na czas wojny. Ma on być opublikowany we wrześniu w internecie, ale tym razem ukaże się także drukiem. 40-stronicowy tekst zostanie rozesłany do 14 milionów gospodarstw domowych w Polsce, tak aby każdy miał jego wersję papierową. To dość istotne z powodu, którego dotyczy ów poradnik. Podczas wojny może bowiem wystąpić blackout - awarie i przerwy w dostawie prądu i usług telekomunikacyjnych. Wersja online na nic się wtedy nie zda, a papier to papier.

Poradnik kryzysowy ma gromadzić rzetelną wiedzę przekazaną m.in. przez MSWiA, MON i RCB. W jego przygotowaniu biorą udział eksperci z dziedzin obrony cywilnej, obronności, ochrony ludności, odporności i zarządzania kryzysowego. Tekst ma ukazać się nie tylko po polsku, ale również po ukraińsku, angielsku, zapisany alfabetem Braille'a oraz w wersji dla dzieci.

W dobie niepewności geopolitycznej za naszą wschodnią granicą, wliczając w to przedłużającą się inwazję Rosji na Ukrainę oraz sprzymierzenie się Rosji z Białorusią, perspektywa wojny w Polsce nie jest wcale tak odległa. Widać, że polski rząd traktuje to zagrożenie na tyle poważnie, że zdecydował się na dość rzadki ruch, polegający na planowanym wydrukowaniu i rozesłaniu poradnika na czas wojny do wszystkich Polaków.

