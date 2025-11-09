Stany Zjednoczone mierzą się z epidemią wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), która ciągnie się od lat. Została ona potwierdzona w każdym stanie USA w pewnym momencie od 2022 roku i ogłoszono ją jako "najdłuższym i najbardziej śmiertelnym stanem zagrożenia chorobą zwierząt w historii USA".

Epidemia rozkwita jesienią

Wybuchy epidemii ptasiej grypy zazwyczaj nasilają się jesienią z powodu sezonowych migracji dzikich ptaków. Powoduje to spotykanie się różnych populacji zwierząt, przez co zwiększa się rozprzestrzenianie wirusa na nowe obszary.

Ponad 168 milionów ptaków ucierpiało już z powodu ptasiej grypy w ciągu ostatnich trzech lat, co doprowadziło do strat w zyskach rzędu milionów dolarów i znacznego spadku dostaw żywności w kraju. Jest to uznawane za główną przyczynę gwałtownego wzrostu cen jaj w całych Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich kilku lat.

Święto Dziękczynienia pod znakiem zapytania

Od początku września z powodu tej choroby zmarło około 7 milionów ptaków hodowlanych, w tym ponad milion indyków - co budzi obawy o dostawy w nadchodzącym sezonie świątecznym. 27 listopada obchodzone jest Święto Dziękczynienia, a indyk jest jego charakterystycznym daniem. Epidemia może spowodować wzrost cen indyków lub problemy z dostępnością.

Czy mogę zarazić się ptasią grypą?

Ptasia grypa jest chorobą odzwierzęcą, co oznacza, że może przenosić się między zwierzętami i ludźmi, jednak ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje bardzo niskie. Objawy HPAI u ludzi mogą wahać się od łagodnych, grypopodobnych schorzeń po ciężkie choroby układu oddechowego, a w rzadkich przypadkach nawet śmierć. Należy unikać zbliżania się do dzikich ptaków, również martwych oraz zachować higienę, zwłaszcza regularnie myjąc ręce.

Aby zwalczyć rozprzestrzenianie się ptasiej grypy, eksperci z zakresu nauk o zwierzętach z Michigan State University przedstawili rolnikom i hodowcom kilka prostych zaleceń, m.in. usuwanie stojących źródeł wody oraz zapewnienie dwutygodniowej kwarantanny nowym zwierzętom.

Co ważne, prawidłowo ugotowany drób, jaja i pasteryzowane mleko są bezpieczne do spożycia, ponieważ wirus ginie w wysokich temperaturach podczas obróbki termicznej. Dla bezpieczeństwa należy unikać spożywania surowych jaj.

