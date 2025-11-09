Ptasia grypa pustoszy USA. Miliony ptaków martwych, ceny żywności szaleją
Ostatnia fala wysoce zjadliwej grypy ptaków w USA spowodowała dramatyczny spadek podaży drobiu i skok cen jaj i indyków, zwłaszcza przed tradycyjnym Świętem Dziękczynienia. Mimo obserwowanej odzwierzęcej natury choroby specjaliści zapewniają, że ryzyko dla ludzi nadal jest minimalne. Stosowanie się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa żywności pomaga ograniczyć negatywne skutki epidemii.
Stany Zjednoczone mierzą się z epidemią wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), która ciągnie się od lat. Została ona potwierdzona w każdym stanie USA w pewnym momencie od 2022 roku i ogłoszono ją jako "najdłuższym i najbardziej śmiertelnym stanem zagrożenia chorobą zwierząt w historii USA".
Epidemia rozkwita jesienią
Wybuchy epidemii ptasiej grypy zazwyczaj nasilają się jesienią z powodu sezonowych migracji dzikich ptaków. Powoduje to spotykanie się różnych populacji zwierząt, przez co zwiększa się rozprzestrzenianie wirusa na nowe obszary.
Ponad 168 milionów ptaków ucierpiało już z powodu ptasiej grypy w ciągu ostatnich trzech lat, co doprowadziło do strat w zyskach rzędu milionów dolarów i znacznego spadku dostaw żywności w kraju. Jest to uznawane za główną przyczynę gwałtownego wzrostu cen jaj w całych Stanach Zjednoczonych w ciągu ostatnich kilku lat.
Święto Dziękczynienia pod znakiem zapytania
Od początku września z powodu tej choroby zmarło około 7 milionów ptaków hodowlanych, w tym ponad milion indyków - co budzi obawy o dostawy w nadchodzącym sezonie świątecznym. 27 listopada obchodzone jest Święto Dziękczynienia, a indyk jest jego charakterystycznym daniem. Epidemia może spowodować wzrost cen indyków lub problemy z dostępnością.
Czy mogę zarazić się ptasią grypą?
Ptasia grypa jest chorobą odzwierzęcą, co oznacza, że może przenosić się między zwierzętami i ludźmi, jednak ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje bardzo niskie. Objawy HPAI u ludzi mogą wahać się od łagodnych, grypopodobnych schorzeń po ciężkie choroby układu oddechowego, a w rzadkich przypadkach nawet śmierć. Należy unikać zbliżania się do dzikich ptaków, również martwych oraz zachować higienę, zwłaszcza regularnie myjąc ręce.
Aby zwalczyć rozprzestrzenianie się ptasiej grypy, eksperci z zakresu nauk o zwierzętach z Michigan State University przedstawili rolnikom i hodowcom kilka prostych zaleceń, m.in. usuwanie stojących źródeł wody oraz zapewnienie dwutygodniowej kwarantanny nowym zwierzętom.
Zobacz również:
Co ważne, prawidłowo ugotowany drób, jaja i pasteryzowane mleko są bezpieczne do spożycia, ponieważ wirus ginie w wysokich temperaturach podczas obróbki termicznej. Dla bezpieczeństwa należy unikać spożywania surowych jaj.