Jak pokazuje analiza, szczepiąc się, nie tylko chronimy siebie przed zakażeniem, ale również ograniczamy liczbę nosicieli wirusa w społeczności. W praktyce oznacza to, że zarówno zaszczepieni, jak i niezaszczepieni, są mniej narażeni na kontakt z osobami chorymi. To zjawisko ma ogromne znaczenie dla tych, którzy z powodów zdrowotnych nie mogą się zaszczepić (np. osoby z osłabionym układem odpornościowym).

Badacze ostrzegają jednak, że nie należy traktować zbiorowej odporności jako pretekstu do rezygnacji ze szczepień. W symulacjach osoby niezaszczepione, zależnie od skuteczności preparatu, miały od 43 do 73 proc. wyższe ryzyko zachorowania niż te, które przyjęły szczepionkę. Co więcej, w scenariuszach z szybkim rozprzestrzenianiem się wirusa, analogicznym do wczesnych etapów pandemii COVID-19, ochrona osób niezaszczepionych całkowicie zanikała, nawet przy wysokiej skuteczności szczepionki.