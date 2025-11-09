Nie jesz przez kilka godzin? Zobacz, co naprawdę dzieje się z twoją koncentracją

Jedna z popularniejszych diet jest bezpieczna

Czy podczas postu twój umysł działa wolniej lub gorzej? Powstrzymywanie się od jedzenia przez kilka godzin lub dni stało się jedną z popularniejszych współczesnych diet, która jest promowana ze względu na potencjalne korzyści zdrowotne, m.in. lepszą wrażliwość na insulinę, regenerację komórek i kontrolę masy ciała. Chociaż są one udowodnione, ludzie często martwią się, że podczas postu spada sprawność umysłowa, co skutecznie przeszkadza w koncentracji i nauce.

- Chociaż post stał się modny na przestrzeni lat, powszechne są obawy, często odzwierciedlane w popularnych powiedzeniach takich jak: "Głodny nie jesteś sobą", że rezygnacja z jedzenia może poważnie osłabić ostrość umysłu - uważa dr David Moreau główny autor badania.

Jak głodówka wpływa na mózg?

Przegląd 71 badań z całego świata uspokaja dorosłych - nie zaobserwowano znaczącej różnicy w działaniu umysłu po okresie bez jedzenia trwającym od około ośmiu do 24 godzin.

- Nasze wyniki pokazują, że dla większości dorosłych krótkotrwały post prawdopodobnie nie będzie miał znaczącego wpływu na bystrość umysłu - mówi Moreau. - Wydaje się, że mózg jest dość odporny na chwilowe niedobory pożywienia.

Jednak dzieci i młodzież miały tendencję do gorszych wyników, co potwierdza znaczenie odpowiedniego śniadania przed szkołą. Okazało się, że w późniejszych godzinach dnia u osób poszczących także wystąpiło pogorszenie wyników w testach, sugerujące, że brak jedzenia może nasilać naturalne spadki rytmu dobowego.

Zadania, które wymagały reagowania na bodźce związane z jedzeniem, np. ocena wielkości porcji, zdawały się utrudniać wykonywanie poleceń, prawdopodobnie przez to, że głodne osoby szybko się rozpraszają.

Głodówkę mamy wpisaną w geny

- Ludzie ewoluowali z okresami niedoboru pożywienia, więc logiczne jest, że nasze systemy poznawcze mogą dobrze funkcjonować bez ciągłego uzupełniania energii - tłumaczy dalej. - Mimo to dzieci i nastolatkowie wydają się bardziej podatni na zagrożenia, co jest zgodne z naszą wiedzą o ich wysokim zapotrzebowaniu na energię.

W badaniach mediana czasu postu wyniosła 12 godzin, a tylko kilku z uczestników przekroczyło 24 godziny bez jedzenia.

Autorzy przestrzegają, że te wyniki nie oznaczają, iż post jest bezpieczny dla każdego.

- Osoby z problemami zdrowotnymi, dzieci i osoby poszczące przez dłuższy czas mogą nadal odczuwać negatywne skutki. Nasz przegląd podkreśla potrzebę starannego rozważenia tych grup.

