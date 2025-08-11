W skrócie Raport IATA pokazuje rosnącą popularność podróży samolotem, badając dane obejmujące ponad 240 przewoźników.

Najpopularniejsza trasa lotnicza świata to połączenie Czedżu-Seul w Korei Południowej obsługujące aż 13,2 mln pasażerów.

Największe wzrosty odnotowano w podróżach klasą premium, zwłaszcza w Azji.

Boeing 737 wykonał najwięcej lotów pasażerskich na świecie, wyprzedzając modele Airbusa.

Raport IATA. Które trasy, samoloty i klasy wygrywają rankingi?

Jakie są najpopularniejsze trasy lotnicze? Wolimy podróżować klasą premium czy ekonomicznie? Które samoloty są najczęściej używane do przewożenia pasażerów? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w najnowszym zestawieniu opracowanym na podstawie danych z minionego roku.

Raport World Air Transport Statistics 2024 opublikowanego na dniach przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) obejmuje wyniki analizy danych dotyczących ponad 240 międzynarodowych linii lotniczych.

Najpopularniejsza trasa lotnicza na świecie. Miliony podróżnych

W zestawieniu za 2024 r. wyróżniono m.in. ranking najbardziej ruchliwych par lotnisk na świecie. Co wynikło z tych porównań? Najruchliwsza trasa obejmuje rekordowe 13,2 mln pasażerów. To połączenie w Azji, między lotniskami w Korei Południowej: Czedżu-Seul (CJU-GMP). W top 10 najbardziej obleganych par lotnisk tylko jedno zestawienie jest spoza Azji: między australijskimi portami lotniczymi w Melbourne i Sydney (MEL-SYD).

Najpopularniejsze trasy regionalne to natomiast:

Ameryka Łacińska: Bogota-Medellin (3,8 mln).

Afryka: Kapsztad-Johannesburg (3,3 mln).

Ameryka Północna: Nowy Jork-Los Angeles (2,2 mln).

Europa: Barcelona-Palma de Mallorca (2 mln).

Coraz częściej podróżujemy samolotem - zarówno w klasie ekonomicznej, jak i premium

Omawiając ruch ekonomiczny i premium, odnotowano wzrosty w obu przypadkach, wskazując na ogólne zwiększenie zainteresowania podróżami lotniczymi - ale większe wzrosty dotyczą klasy premium. Jak to wygląda w skali rok do roku?

Podróże w klasach premium (biznes i pierwsza) wzrosły o 11,8 proc.

Podróże w klasie ekonomicznej wzrosły o 11,5 proc.

Liczba pasażerów premium: 116,9 mln (6 proc. wszystkich pasażerów międzynarodowych).

Największy wzrost w regionie Azji i Pacyfiku: +22,8 proc. (21 mln pasażerów premium).

Europa : największy rynek premium - ogółem 39,3 mln pasażerów.

Bliski Wschód: najwyższy udział premium wśród wszystkich pasażerów - 14,7 proc.

Te samoloty latały najczęściej. Zestawienie wygrywa Boeing

Ciekawie prezentuje się też zestawienie maszyn - samoloty Boeinga i Airbusa były jednymi z najczęściej używanych samolotów do przewozów pasażerskich w 2024 roku. Rekord należy do Boeinga. Wszystkie warianty Boeing 737 wykonały 10 milionów lotów, tuż za Boeingiem uplasowały się Airbusy, kolejno A320 - 7,9 mln lotów, A321 - 3,4 mln lotów, A319 - 1,4 mln lotów i A220 - 411 tys. lotów.

Całościowo ujęty raport pokazuje więc zmiany w wyborach tak konsumentów, jak i przewoźników, a do tego podkreśla, że świat wraca do intensywnego podróżowania. Dynamiczne wzrosty i rekordowe trasy oraz zwiększające się znaczenie komfortu na pokładzie to sygnały, że branża nie tylko odbudowuje się po pandemii - ale też ewoluuje. Pełny raport można znaleźć na stronie IATA.

