Najczęściej masz trzy opcje bagażu do wyboru. Bagaż osobisty jest to niewielka torebka lub plecak z laptopem, który zabierasz ze sobą na pokład i chowasz pod siedzeniem.

Twoja walizka jest większa i cięższa niż limity bagażu podręcznego? Wówczas musisz nadać bagaż rejestrowany . Przy odprawie zostanie on odpowiednio oznaczony i przetransportowany do luku bagażowego w samolocie. Opcja ta jest dodatkowo płatna.

Warto pamiętać, że do samolotu można zabrać jeszcze bagaż osobisty, który wliczony jest w cenę biletu. W Ryanair torebka lub plecak nie mogą być większe niż 40 cm x 20 cm x 25 x cm . Od 1 sierpnia 2025 roku przewoźnik zwiększy limit do 40 cm x 30 cm x 20 x cm. Bagaż ten nie ma limitu wagi.

Jeśli twój bagaż podręczny przekroczy limit na bramce przed wejściem do samolotu, będziesz zmuszony nadać bagaż rejestrowany . Jego koszt wynosi od 11,99 euro za opcje bagażu do 10 kg i od 18,99 euro za bagaż do 20 kg. Wymiary bagażu rejestrowanego w Ryanair nie mogą przekraczać 80 cm x 120 cm x 120 cm .

Dodatkowo WizzAir oferuje aż cztery opcję bagażu rejestrowanego: do 10 kg, 20 kg, 26 kg i 32 kg. We wszystkich opcjach bagaż nie może być większy niż 149 cm x 119 cm x 171 cm. Maksymalnie możesz nadać 6 sztuk bagażu. Użytkownicy usług Wizz Go i Wizz Plus bagaż rejestrowany mają wliczony w cenę przelotu.