Właśnie wtedy brytyjski żeglarz Robert FitzRoy zaczął tworzyć prognozy pogody, a pierwsza z nich ukazała się w "The Times" 1 sierpnia 1861 roku. Od tego momentu meteorologia na przestrzeni czasu zmieniała się w naukę opartą na pomiarach i analizie danych - aż do dzisiaj, kiedy prognozy powstają przy użyciu satelitów, radarów i superkomputerów.

Według Szustera model ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) ma najlepszą sprawdzalność i jest wykorzystywany zazwyczaj do prognozowania pogody na okres do 10 dni, a jego wyniki są regularnie aktualizowane, jak zaznaczył. Inny model ICON (Icosahedral Nonhydrostatic) również jest dokładny, a wykorzystuje się go do obliczania bardziej szczegółowych prognoz pogody.