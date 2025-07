Nowoczesne instrumenty obserwacyjne wystrzelone na orbitę w satelicie MTG-S1

MTG-S1 (Meteosat Third Generation - Sounding 1) to nowoczesny, meteorologiczny satelita obserwacyjny zbudowany przez niemieckie przedsiębiorstwo OHB System AG. Został on wyposażony w hiperspektralny, działający w podczerwieni instrument sondażowy Infrared Sounder - pierwszy taki w Europie. Jest on przeznaczony do działania na orbicie geostacjonarnej. Oznacza to, że sonda będzie krążyć po orbicie okołoziemskiej, utrzymując stałą pozycję wobec wybranego punktu na równiku.

Satelita został także wyposażony w instrument Copernicus Sentinel-4 służący do monitorowania jakości powietrza oraz koncentracji gazów cieplarnianych z orbity. Posiada on spektrometr UV, widma światła widzialnego oraz bliskiej podczerwieni (UVN). Zbudował go Airbus Defence and Space, dział Airbusa z siedzibą w Niemczech. Będzie on obserwować burze i zanieczyszczenia powietrza nad Europą i północą Afryką w sposób niemożliwy do tej pory.

Rewolucja w prognozowaniu pogody i jakości powietrza w Europie

Jak donosi Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), Infrared Sounder będzie prowadził obserwacje profilu temperatury i wilgotności na różnych wysokościach w Europie z odczytami co 30 minut, a także co 60 minut będzie przekazywał dane o aerozolach, ozonie, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki nad Europą i Afryką. "Te pomiary pozwolą synoptykom wykrywać wczesne sygnały ostrzegawcze burz i poprawią modele NWP (numerycznej prognozy pogody - przyp. red.)" - wyjaśnia Thales Alenia Space, firma odpowiedzialna za projekt, montaż, integrację i testy głównego ładunku MTG-S1.

Szczególnie cenny dla mieszkańców Polski i Europy okazuje się natomiast Copernicus Sentinel-4. Pomijając już samą nazwę odnoszącą się do polskiego astronoma Mikołaja Kopernika, instrument ten będzie z niezwykłą precyzją i szczegółowością co godzinę podawał pomiary zanieczyszczeń powietrza. "Przekształci to sposób, w jaki prognozujemy jakość powietrza w Europie" - zapowiada ESA, która wraz z europejskimi partnerami zaprojektowała obie misje obserwacyjne.

Falcon 9 od SpaceX wyniósł satelitę na orbitę i wylądował na oceanie

Misję MTG-S1 wyniósł na ziemską orbitę Falcon 9, rakieta nośna amerykańskiego przedsiębiorstwa SpaceX. Start z Launch Complex 39A (LC-39A) w Kennedy Space Center agencji NASA na Florydzie nastąpił we wtorek 1 lipca o godzinie 17:04 czasu lokalnego (godz. 23:04 czasu polskiego).

Zgodnie z oczekiwaniami pierwszy stopień rakiety wrócił na Ziemię po 8,5 minuty, lądując bezpiecznie na platformie morskiej "Just Read the Instructions" (JRTI) znajdującej się na Oceanie Atlantyckim. "Był to dziewiąty lot pierwszego stopnia rakiety Falcon 9 obsługującego tę misję. Wcześniej wystrzelił on Crew-9, RRT-1, Firefly Blue Ghost Mission 1, Fram2, SXM-10 oraz trzy misje Starlink" - wyjaśnia SpaceX.

