Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej pod względem emisji metanu, jednego z głównych gazów cieplarnianych przyczyniających się do ocieplenia klimatu. Raport naukowców w tej sprawie jest dla nas miażdżący.

Podziemne kopalnie stosują systemy wentylacyjne zapewniające przepływ powietrza, co pomaga rozrzedzić metan i regulować temperaturę dla bezpieczeństwa pracy. Niestety, gaz ten trafia do atmosfery jako tzw. "metan z powietrza wentylacyjnego" i przyczynia się do zmian klimatycznych.