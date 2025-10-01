Badania przedstawione na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Chorób Układu Oddechowego w Amsterdamie w Holandii wykazały, że spożywanie owoców może zmniejszyć wpływ zanieczyszczenia powietrza na funkcjonowanie płuc.

Zanieczyszczenie powietrza źle wpływa na płuca, lecz owoce temu przeciwdziałają

- Ponad 90 proc. populacji świata jest narażone na poziom zanieczyszczenia powietrza przekraczający wytyczne WHO, a liczne badania pokazują, że narażenie na wyższe poziomy zanieczyszczenia powietrza wiąże się z pogorszeniem funkcji płuc - wyjaśnia autorka badania Pimpika Kaewsri.

- Dodatkowo powiązano zdrową dietę, szczególnie bogatą w owoce i warzywa, z dobrym wpływem na płuca. Chcieliśmy zbadać, czy zdrowa dieta lub określone grupy produktów spożywczych mogą modyfikować, lub częściowo łagodzić znany negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na funkcję płuc.

Naukowcy wykorzystali dane z brytyjskiego banku biotechnologicznego pochodzące od około 200 000 uczestników i porównali wzorce żywieniowe badanych z funkcją płuc (FEV1 - ilość powietrza wydychanego w ciągu jednej sekundy) oraz narażeniem na zanieczyszczenie powietrza w postaci drobnych pyłów zawieszonych (PM2,5). Stężenie PM2,5 to ilość bardzo drobnych cząstek, o średnicy 2,5 mikrometra lub mniejszych, uwalnianych do atmosfery na przykład ze spalin samochodowych i procesów przemysłowych.

Z każdym wzrostem narażenia na PM2,5 o pięć mikrogramów na metr sześcienny powietrza, zespół zaobserwował spadek FEV1 o 78,1 ml w grupie spożywającej mało owoców, w porównaniu z 57,5 ml w grupie kobiet spożywającej dużo owoców.

Potwierdzone działanie zdrowej diety u obu płci

- Nasze badanie potwierdziło, że zdrowa dieta jest powiązana z lepszą funkcją płuc zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, niezależnie od narażenia na zanieczyszczenie powietrza. U kobiet, które spożywały cztery porcje owoców dziennie lub więcej, zaobserwowano mniejsze pogorszenie funkcji płuc związane z zanieczyszczeniem powietrza w porównaniu z tymi, które spożywały mniej owoców - tłumaczy Kaewsri.

- Można to częściowo wyjaśnić obecnością naturalnie występujących w owocach związków o działaniu antyoksydacyjnym i przeciwzapalnym. Związki te mogą pomóc złagodzić stres oksydacyjny i stany zapalne wywołane przez drobne cząstki, potencjalnie niwelując niektóre szkodliwe skutki zanieczyszczenia powietrza dla funkcji płuc.

Podczas badania okazało się, że mężczyźni deklarowali niższe spożycie owoców niż kobiety, dlatego efekt ochronny zaobserwowano tylko u kobiet.

Kaewsri planuje rozszerzyć badania, sprawdzając, czy dieta może wpływać na zmiany w funkcjonowaniu płuc z upływem czasu.

- Zdrowa dieta bogata w rośliny powinna być promowana w populacji już od szkoły podstawowej, nie tylko w celu zapobiegania chorobom przewlekłym, ale także w celu zmniejszenia śladu węglowego diet bogatych w mięso - zaznacza profesor Sara De Matteis z uniwersytetu w Turynie, która nie brała udziału w badaniach.

