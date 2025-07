Jesteś tym, co jesz

Na długowieczność wpływa wiele czynników, m.in. genetyka czy dostęp do opieki zdrowotnej, jednak jedzenie odgrywa dużą rolę w tym aspekcie. Nie bez powodu mówi się, że "jesteś tym, co jesz" - dieta ma bezpośredni wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka .

Jagody są szczególnie bogate w ochronne przeciwutleniacze zwane antocyjanami - nadają im piękny kolor, a przy okazji zmniejszają ryzyko chorób związanych z wiekiem . Naukowcy uważają, że robią to poprzez zwalczanie stanów zapalnych i redukowanie stresu oksydacyjnego.

Dietetycy przekonują, że wystarczy już około 1/3 szklanki borówek dziennie , aby wesprzeć zdrowie serca, mózgu i układu pokarmowego - co może realnie przełożyć się na dłuższe życie.

Zdrowy mikrobiom w jelitach wpływa na niemal każdy aspekt naszego dobrobytu - jedna porcja borówek dostarcza około 3,5 g błonnika , który pomaga regulować pracę jelit, jak mówią eksperci. Ale to nie wszystko - borówki zawierają związki wspierające jelita, zwane polifenolami . Regulując trawienie, usuwają toksyny i szkodliwe produkty przemiany materii z organizmu. Działają również przeciwbakteryjnie, niszcząc szczepy bakterii E. coli.

Wystarczy dorzucić je do owsianki, zrobić ciasto z borówkami i kruszonką lub dodać do lodów albo jogurtu. Dobrą wiadomością jest, że mrożone owoce są równie zdrowe jak świeże, więc podczas sezonu zimowego możemy się ratować tymi z zamrażalki. Póki jednak jest lato, lepiej kupować świeże, które są doskonałe do jedzenia na surowo w postaci przekąski.