Polska jest drugim, po Hiszpanii, producentem truskawek w Unii Europejskiej z 15 proc. udziałem w rynku. Owoce te należą to najbardziej lubianych przez naszych rodaków, a sezon na nie jest co roku wyczekiwany. Obecnie rozpoczyna się on na początku drugiego kwartału dzięki owocom pochodzącym m.in. z upraw szklarniowych, i trwa do późnej jesieni, gdy dostępne są owoce odmian powtarzających owocowanie.