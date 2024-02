Źle wyciskasz owoce! Nowy sposób jest czterokrotnie zdrowszy

Naukowcy przekonują, że zidentyfikowali nową metodę wyciskania owoców, która może znacznie poprawić korzyści zdrowotne z picia soku, nawet czterokrotnie zwiększając zawartość polifenoli, czyli organicznych związków chemicznych o silnym działaniu antyoksydacyjnym. Naturalnie występują one w owocach, czerwonym winie i kakao i zdaniem ekspertów mają szereg zalet dla serca i mózgu, chroniąc przed ich chorobami.



Jedne z wcześniejszych badań sugerowały, że jedna grupa polifenoli, zwana flawan-3-olami, może np. pomóc poprawić ciśnienie krwi, a także stężenie cholesterolu i cukru we krwi. Są one jednak szczególnie wrażliwe na działanie tlenu, który szybko je rozkłada - podobnie zresztą jak witaminę C - przez co wartość odżywcza soku spada.



Sok może być zdrowszy nawet czterokrotnie

Dzieje się tak, gdy wyciskamy sok z jabłek w domu lub kupujemy gotowy produkt, ale badacze twierdzą, że można zmaksymalizować zawartość tych związków w soku, stosując nową metodę zwaną spiralną prasą filtracyjną, która aktywnie usuwa tlen ze wszystkich etapów przetwarzania poprzez prasowanie podciśnieniowe.



Jak twierdzi w wypowiedzi dla The Independent dr Ana Rodriguez-Mateos z King’s College London, która nie była zaangażowana w badanie, wydaje się ono dobrze przeprowadzone i bardzo istotne. Bo znalezienie metody, która pozwoli na zatrzymanie większej ilości flawan-3-oli i witaminy C w soku jabłkowym podczas przetwarzania przemysłowego, ma ogromną wartość, ponieważ ludzie będą mieli możliwość spożywania zdrowszego soku niż te, które są dostępne na rynku.