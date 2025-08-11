Plac Defilad, wciąż w połowie w remoncie, doczekał się nowej, widowiskowej sceny. Ale jeszcze nie teatralnej, a budowlanej. Z początkiem sierpnia ruszyły prace przy nowej siedzibie TR Warszawa. To czarny, minimalistyczny gmach projektu Thomasa Phifera, który stanie tuż obok białego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Razem stworzą duet skrajnych kontrastów, niczym dzień i noc, z monumentalnym, eklektycznym Pałacem Kultury w tle.

Od lat na papierze, teraz czas na realizację

Historia tej inwestycji przypomina długą próbę generalną. Miasto pozwolenie na budowę uzyskało jeszcze w styczniu 2021 r., ale przetargi z 2023 r. wywróciły scenariusz do góry nogami. Najtańsza oferta opiewała na 643 mln zł, przy planowanych... 281 mln. Dopiero podzielenie inwestycji na etapy pozwoliło zejść na ziemię z kosztami. W styczniu 2025 r. ogłoszono przetarg na część podziemną, a w maju wybrano wykonawcę, firmę WARBUD S.A. Umowę podpisano 13 czerwca, w lipcu przekazano plac budowy. Jak przekazał serwis muratorplus.pl, 7 sierpnia pojawiły się pierwsze konkretne prace.

Pierwszy etap obejmuje budowę podziemia z zapleczem technicznym teatru, garażem podziemnym, pracowniami i, co ciekawe, dokami rozładunkowymi dla Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To przez podziemia czarnego TR-u będą docierały dostawy do białej bryły MSN-u.

W ramach I etapu wykonana zostanie część podziemia oraz doki rozładunkowe przeznaczone do obsługi Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Architektura w cieniu Pałacu

Projekt Thomasa Phifera zakłada stworzenie jednego z najnowocześniejszych teatrów w Europie. W środku znajdą się dwie sale teatralne o łącznej powierzchni 2,5 tys. mkw, w tym jedna modułowa, mogąca pomieścić 700 widzów, oraz druga, wysoka na 17 metrów, którą będzie można otworzyć (dzięki rozsuwanym wrotom) na plac Centralny i park Świętokrzyski. Zaplanowano również sale edukacyjne, prób, studia audio i wideo, foyer, restaurację i bary.

Zestawienie czarnego, matowego teatru z lśniącą, białą bryłą Muzeum Sztuki Nowoczesnej będzie architektoniczną grą kontrastów. W tle zaś monumentalny Pałac Kultury i Nauki, jak relikt innej epoki, obserwujący symbolicznie narodziny nowego centrum miasta.

Miasto liczy, że uda się płynnie przejść z etapu podziemnego do nadziemnego, bez przestojów. Jeśli finanse pozwolą, wykonawcą obu etapów pozostanie WARBUD. W planach jest oddanie gmachu na przełomie 2029 i 2030 r.

