Za kilka lat zachodnia pierzeja placu Piłsudskiego przestanie być pustym wspomnieniem sprzed 1939 roku. Wraz z Pałacem Saskim i szeregiem historycznych kamienic od strony ul. Królewskiej, odtworzony zostanie także Pałac Brühla - znacznie mniej znany, choć niegdyś równie reprezentacyjny. To właśnie on ma się stać nową siedzibą Senatu RP. O ile o Pałacu Saskim słyszał niemal każdy, to Brühla kojarzą nieliczni. A szkoda, bo to jeden z najbardziej zmiennych i ciekawych adresów w historii Warszawy.