Początek historii unikatowego zabytku sięga 1775 roku, kiery to baron Jan Kurtz zwrócił się do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z propozycją założenia w Jeziornie papierni. Był to jeden z najstarszych zakładów papierniczych w Polsce i pierwszy na terenie Mazowsza. W powstałej wówczas Królewskie Fabryce Papieru czerpano m.in. papier, na którym została spisana Konstytucja 3 Maja. Przy zakładzie powstała także osada.