"Perła Beskidów" zyskuje nową atrakcję. Pierwszą taką w woj. śląskim

Wisła, malowniczo położona w sercu Beskidu Śląskiego, to jedno z tych miejsc w Polsce, które łączą w sobie urok górskiej przyrody, bogatą ofertę turystyczną i interesującą historię. Otaczające miasto szczyty przyciągają miłośników pieszych wędrówek i sportów zimowych, a także zróżnicowanych atrakcji, od pałacyku Habsburgów, przez skocznię im. Adama Małysza, po Muzeum Beskidzkie.

Miasto cały czas się też rozwija, poszerzając ofertę turystyczną, a inwestycje obejmują m.in. wyjątkową wieżę ze ścieżką w koronach drzew. Nowa atrakcja ma ściągnąć do popularnej miejscowości jeszcze więcej odwiedzających. To pierwsza tego typu atrakcja w tym paśmie Beskidów Zachodnich - będzie częścią Skolnity Ski & Bike Park.

- Wieża widokowa w Wiśle to pierwsza na Śląsku drewniana wieża ze ścieżką w koronach drzew. Znajduje się na Wierchu Skolnity (763 m. n.p.m.), czyli w samym centrum miasta zwanego "Perłą Beskidów" - podaje spółka Skolnity.

Prawie 1,5 km trasy i 6 platform. Wieża widokowa ze ścieżką w koronach drzew

Wieża widokowa osiągnie wysokość 35 metrów wysokości. Ze szczytu wieży zwiedzający zobaczą m.in. centrum Wisły oraz panoramę Śląska Cieszyńskiego. Łączna długość trasy to prawie 1,5 km. Sama ścieżka w koronach drzew to 720 metrów, a do tego dochodzi podejście na wieżę: 680 metrów. Obiekt zaoferuje odwiedzającym podziwianie panoramy Beskidu Śląskiego z sześciu platform widokowych. W punktach tych umieszczone będą elementy edukacyjne zawierające informacje z dziedziny przyrody, geografii, historii, etnografii. Mają w interaktywny sposób przybliżyć zwiedzającym życie Górali Śląskich oraz historię, legendy oraz przyrodę i inne atrakcje regionu.

- Architektura i konstrukcja nawiązują do drewnianej architektury regionu i opierają się na najlepszych rozwiązaniach architektury światowej dotyczącej tego obszaru - zapewnia spółka Skolnity.

W 2023 r., gdy startowała budowa wieży ze ścieżką w koronach drzew w Wiśle, prezes Skolnitego Janusz Tyszkowski mówił, że konstrukcja została zaprojektowana tak, by była wpasowana w rosnące tam drzewa, nie naruszając ich korzeni. Informowano również, że atrakcje będzie dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózku, a także dla rodzin z małymi dziećmi w wózkach - ścieżki mają mieć spadek 3-6 proc. Teraz budowa dobiega końca i wkrótce mieszkańcy Wisły i turyści będą mogli skorzystać z wyjątkowej atrakcji.

Wieża widokowa ze ścieżką w koronach powstaje w Wiśle. To pierwszy taki obiekt w Beskidzie Śląskim. Skolnity, wiezawidokowa.pl materiały prasowe

Nowa atrakcja w Wiśle. Kiedy otwarcie i co jeszcze oferuje "Perła Beskidów"?

Otwarcie wieży i ścieżki w koronach drzew na Wierchu Skolnity ma się odbyć jeszcze w 2025 r. - jesienią. Wieża ze ścieżką uzupełni ofertę kompleksu Skolnity Ski & Bike Park - już teraz jest to ciekawe miejsce do atrakcyjnego spędzania czasu. Znajduje się tam całoroczny ośrodek narciarsko-rowerowy z koleją krzesełkową, zagrodą z alpakami, tężnią solankową i karczmą. Skolnity tworzy Grupę Pingwina, która obejmuje też inne konstrukcje podobne do tej wznoszonej w Wiśle - pokaźnych rozmiarów wieże widokowe ze ścieżkami mają ośrodki Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju (woj. małopolskie), oraz Kurza Góra w Kurzętniku (woj. warmińsko-mazurskie).

Planując wypad do Wisły, warto skorzystać z uroków miasta, oraz wybrać się stąd na górskie szlaki. Oprócz wspomnianych wcześniej pałacyku myśliwskiego, skoczni czy Muzeum Beskidzkiego warto po prostu wybrać się na spacer deptakiem i odwiedzić Dom Zdrojowy, zobaczyć Aleję Gwiazd Sportu czy wodospad "Wiślańska Niagara". Poza tym można wejść na Baranią Górę, gdzie na jednym ze zboczy swe źródła ma rzeka Wisła (potoki Czarna i Biała Wisełka), wybrać się na spacer na Stożek Wielki czy eksplorować inne szlaki. Urlop w Wiśle to więc okazja do połączenia relaksu w mieście, odpoczynku na łonie natury i rekreacji na górskich szlakach.

''Wydarzenia'': Przedsiębiorcy mieli 4 lata. Wisła już bez reklam Polsat News Polsat News