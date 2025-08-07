Pierwsza taka atrakcja w Beskidzie Śląskim. Wieża, kładki i widok jak z bajki

Paula Drechsler

Nowa wieża widokowa ze ścieżką w koronach drzew to pierwsza tego typu konstrukcja w Beskidzie Śląskim. Obiekt w Wiśle zapewni niemal półtorakilometrową trasę do wysokiej wieży, sześć platform z widokami i interaktywne stanowiska edukacyjne. Ta długo wyczekiwana atrakcja wkrótce zostanie otwarta, jeszcze bardziej urozmaicając ofertę turystyczną "Perły Beskidów".

Wisła, miasto określane mianem "Perły Beskidów", zyskało nową atrakcję. Wkrótce otwarcie wieży ze ścieżką w koronach drzew.Skolnity, wiezawidokowa.plmateriały prasowe

"Perła Beskidów" zyskuje nową atrakcję. Pierwszą taką w woj. śląskim

Wisła, malowniczo położona w sercu Beskidu Śląskiego, to jedno z tych miejsc w Polsce, które łączą w sobie urok górskiej przyrody, bogatą ofertę turystyczną i interesującą historię. Otaczające miasto szczyty przyciągają miłośników pieszych wędrówek i sportów zimowych, a także zróżnicowanych atrakcji, od pałacyku Habsburgów, przez skocznię im. Adama Małysza, po Muzeum Beskidzkie.

Miasto cały czas się też rozwija, poszerzając ofertę turystyczną, a inwestycje obejmują m.in. wyjątkową wieżę ze ścieżką w koronach drzew. Nowa atrakcja ma ściągnąć do popularnej miejscowości jeszcze więcej odwiedzających. To pierwsza tego typu atrakcja w tym paśmie Beskidów Zachodnich - będzie częścią Skolnity Ski & Bike Park.

- Wieża widokowa w Wiśle to pierwsza na Śląsku drewniana wieża ze ścieżką w koronach drzew. Znajduje się na Wierchu Skolnity (763 m. n.p.m.), czyli w samym centrum miasta zwanego "Perłą Beskidów" - podaje spółka Skolnity.

Prawie 1,5 km trasy i 6 platform. Wieża widokowa ze ścieżką w koronach drzew

Wieża widokowa osiągnie wysokość 35 metrów wysokości. Ze szczytu wieży zwiedzający zobaczą m.in. centrum Wisły oraz panoramę Śląska Cieszyńskiego. Łączna długość trasy to prawie 1,5 km. Sama ścieżka w koronach drzew to 720 metrów, a do tego dochodzi podejście na wieżę: 680 metrów. Obiekt zaoferuje odwiedzającym podziwianie panoramy Beskidu Śląskiego z sześciu platform widokowych. W punktach tych umieszczone będą elementy edukacyjne zawierające informacje z dziedziny przyrody, geografii, historii, etnografii. Mają w interaktywny sposób przybliżyć zwiedzającym życie Górali Śląskich oraz historię, legendy oraz przyrodę i inne atrakcje regionu.

- Architektura i konstrukcja nawiązują do drewnianej architektury regionu i opierają się na najlepszych rozwiązaniach architektury światowej dotyczącej tego obszaru - zapewnia spółka Skolnity.

W 2023 r., gdy startowała budowa wieży ze ścieżką w koronach drzew w Wiśle, prezes Skolnitego Janusz Tyszkowski mówił, że konstrukcja została zaprojektowana tak, by była wpasowana w rosnące tam drzewa, nie naruszając ich korzeni. Informowano również, że atrakcje będzie dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózku, a także dla rodzin z małymi dziećmi w wózkach - ścieżki mają mieć spadek 3-6 proc. Teraz budowa dobiega końca i wkrótce mieszkańcy Wisły i turyści będą mogli skorzystać z wyjątkowej atrakcji.

Konstrukcja wieży widokowej w otoczeniu górskich lasów, z lotu ptaka widoczne są rusztowania, maszyny budowlane oraz rozciągający się krajobraz Beskidów i miasteczek w dolinie.
Wieża widokowa ze ścieżką w koronach powstaje w Wiśle. To pierwszy taki obiekt w Beskidzie Śląskim.Skolnity, wiezawidokowa.plmateriały prasowe

Nowa atrakcja w Wiśle. Kiedy otwarcie i co jeszcze oferuje "Perła Beskidów"?

Otwarcie wieży i ścieżki w koronach drzew na Wierchu Skolnity ma się odbyć jeszcze w 2025 r. - jesienią. Wieża ze ścieżką uzupełni ofertę kompleksu Skolnity Ski & Bike Park - już teraz jest to ciekawe miejsce do atrakcyjnego spędzania czasu. Znajduje się tam całoroczny ośrodek narciarsko-rowerowy z koleją krzesełkową, zagrodą z alpakami, tężnią solankową i karczmą. Skolnity tworzy Grupę Pingwina, która obejmuje też inne konstrukcje podobne do tej wznoszonej w Wiśle - pokaźnych rozmiarów wieże widokowe ze ścieżkami mają ośrodki Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju (woj. małopolskie), oraz Kurza Góra w Kurzętniku (woj. warmińsko-mazurskie).

Planując wypad do Wisły, warto skorzystać z uroków miasta, oraz wybrać się stąd na górskie szlaki. Oprócz wspomnianych wcześniej pałacyku myśliwskiego, skoczni czy Muzeum Beskidzkiego warto po prostu wybrać się na spacer deptakiem i odwiedzić Dom Zdrojowy, zobaczyć Aleję Gwiazd Sportu czy wodospad "Wiślańska Niagara". Poza tym można wejść na Baranią Górę, gdzie na jednym ze zboczy swe źródła ma rzeka Wisła (potoki Czarna i Biała Wisełka), wybrać się na spacer na Stożek Wielki czy eksplorować inne szlaki. Urlop w Wiśle to więc okazja do połączenia relaksu w mieście, odpoczynku na łonie natury i rekreacji na górskich szlakach.

Paula Drechsler
