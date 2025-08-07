Pierwsza taka atrakcja w Beskidzie Śląskim. Wieża, kładki i widok jak z bajki
Nowa wieża widokowa ze ścieżką w koronach drzew to pierwsza tego typu konstrukcja w Beskidzie Śląskim. Obiekt w Wiśle zapewni niemal półtorakilometrową trasę do wysokiej wieży, sześć platform z widokami i interaktywne stanowiska edukacyjne. Ta długo wyczekiwana atrakcja wkrótce zostanie otwarta, jeszcze bardziej urozmaicając ofertę turystyczną "Perły Beskidów".
"Perła Beskidów" zyskuje nową atrakcję. Pierwszą taką w woj. śląskim
Wisła, malowniczo położona w sercu Beskidu Śląskiego, to jedno z tych miejsc w Polsce, które łączą w sobie urok górskiej przyrody, bogatą ofertę turystyczną i interesującą historię. Otaczające miasto szczyty przyciągają miłośników pieszych wędrówek i sportów zimowych, a także zróżnicowanych atrakcji, od pałacyku Habsburgów, przez skocznię im. Adama Małysza, po Muzeum Beskidzkie.
Miasto cały czas się też rozwija, poszerzając ofertę turystyczną, a inwestycje obejmują m.in. wyjątkową wieżę ze ścieżką w koronach drzew. Nowa atrakcja ma ściągnąć do popularnej miejscowości jeszcze więcej odwiedzających. To pierwsza tego typu atrakcja w tym paśmie Beskidów Zachodnich - będzie częścią Skolnity Ski & Bike Park.
- Wieża widokowa w Wiśle to pierwsza na Śląsku drewniana wieża ze ścieżką w koronach drzew. Znajduje się na Wierchu Skolnity (763 m. n.p.m.), czyli w samym centrum miasta zwanego "Perłą Beskidów" - podaje spółka Skolnity.
Prawie 1,5 km trasy i 6 platform. Wieża widokowa ze ścieżką w koronach drzew
Wieża widokowa osiągnie wysokość 35 metrów wysokości. Ze szczytu wieży zwiedzający zobaczą m.in. centrum Wisły oraz panoramę Śląska Cieszyńskiego. Łączna długość trasy to prawie 1,5 km. Sama ścieżka w koronach drzew to 720 metrów, a do tego dochodzi podejście na wieżę: 680 metrów. Obiekt zaoferuje odwiedzającym podziwianie panoramy Beskidu Śląskiego z sześciu platform widokowych. W punktach tych umieszczone będą elementy edukacyjne zawierające informacje z dziedziny przyrody, geografii, historii, etnografii. Mają w interaktywny sposób przybliżyć zwiedzającym życie Górali Śląskich oraz historię, legendy oraz przyrodę i inne atrakcje regionu.
- Architektura i konstrukcja nawiązują do drewnianej architektury regionu i opierają się na najlepszych rozwiązaniach architektury światowej dotyczącej tego obszaru - zapewnia spółka Skolnity.
W 2023 r., gdy startowała budowa wieży ze ścieżką w koronach drzew w Wiśle, prezes Skolnitego Janusz Tyszkowski mówił, że konstrukcja została zaprojektowana tak, by była wpasowana w rosnące tam drzewa, nie naruszając ich korzeni. Informowano również, że atrakcje będzie dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózku, a także dla rodzin z małymi dziećmi w wózkach - ścieżki mają mieć spadek 3-6 proc. Teraz budowa dobiega końca i wkrótce mieszkańcy Wisły i turyści będą mogli skorzystać z wyjątkowej atrakcji.
Nowa atrakcja w Wiśle. Kiedy otwarcie i co jeszcze oferuje "Perła Beskidów"?
Otwarcie wieży i ścieżki w koronach drzew na Wierchu Skolnity ma się odbyć jeszcze w 2025 r. - jesienią. Wieża ze ścieżką uzupełni ofertę kompleksu Skolnity Ski & Bike Park - już teraz jest to ciekawe miejsce do atrakcyjnego spędzania czasu. Znajduje się tam całoroczny ośrodek narciarsko-rowerowy z koleją krzesełkową, zagrodą z alpakami, tężnią solankową i karczmą. Skolnity tworzy Grupę Pingwina, która obejmuje też inne konstrukcje podobne do tej wznoszonej w Wiśle - pokaźnych rozmiarów wieże widokowe ze ścieżkami mają ośrodki Słotwiny Arena w Krynicy-Zdroju (woj. małopolskie), oraz Kurza Góra w Kurzętniku (woj. warmińsko-mazurskie).
Planując wypad do Wisły, warto skorzystać z uroków miasta, oraz wybrać się stąd na górskie szlaki. Oprócz wspomnianych wcześniej pałacyku myśliwskiego, skoczni czy Muzeum Beskidzkiego warto po prostu wybrać się na spacer deptakiem i odwiedzić Dom Zdrojowy, zobaczyć Aleję Gwiazd Sportu czy wodospad "Wiślańska Niagara". Poza tym można wejść na Baranią Górę, gdzie na jednym ze zboczy swe źródła ma rzeka Wisła (potoki Czarna i Biała Wisełka), wybrać się na spacer na Stożek Wielki czy eksplorować inne szlaki. Urlop w Wiśle to więc okazja do połączenia relaksu w mieście, odpoczynku na łonie natury i rekreacji na górskich szlakach.